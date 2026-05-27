Banco Nación decidió refinanciar deudas de tarjetas de crédito por hasta $10 millones en 5 años

Banco-Nacion-Plazo-fijos-Tasas-de-interes-Argentina La refinanciación "posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses".

Pero la operatoria no sólo se limita a normalizar la situación crediticia de los clientes del Banco Nación sino algunas condiciones implícitas. Por caso, incluye el mantenimiento de la tarjeta, la posibilidad de pagar la primera cuota en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Qué pasará con deudas de más de 90 días

Para deudas o saldos con más de 90 días de atraso, la propuesta de Banco Nación cambia.

En esos casos, las alternativas de financiación prevé para extender los pagos en hasta 96 meses, "sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes".

Cualquiera sea la situación, la entidad promete una "evaluación personalizada" de cada pedido de refinanciación, según perfil del usuario, situación financiera y "características de las obligaciones a reorganizar". Esto, para "ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos".

El mecanismo está relacionado con otra variante: la consolidación de deudas, destinada a personas que necesiten reunir obligaciones financieras tanto en el Nación como en otras entidades. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos mucho mayores: hasta $ 100 millones.