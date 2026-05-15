La plata no alcanza y crecen las deudas

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El pago del mínimo sobre los resúmenes de las tarjetas se convierte en una herramienta letal, por el cúmulo de intereses y demás cargos. Se trata de una estrategia que en buena parte de los casos termina en un ahogo financiero.

Según los últimos datos relevados por la consultora Eco Go, los préstamos considerados "irrecuperables" alcanzaron el 10,8% del total de la cartera no bancaria, lo que representa el cuádruple respecto de marzo de 2025. La irregularidad total de las carteras para las entidades no bancarias trepó al 27,5%.

A su vez, los últimos 5 meses viene cayendo el otorgamiento de créditos, tanto bancarios (1,9% mensual) como el no bancario (1,4% mensual), a raíz de la caída del consumo, a lo que se suma la menor capacidad de endeudamiento de las familias, de acuerdo con la interpretación de Eco Go.

Otro fenómeno a resaltar, es el crecimiento de la banca digital y de las fintech que están ganado participación dentro del mercado de crédito, según un artículo elaborado por el diario Ámbito Financiero, basado en el relevamiento de consultoras especializadas.

Ajustar la economía familiar a la dura realidad de la caída relativa de los ingresos de algunos sectores conlleva un aprendizaje a la fuerza impuesto por la crítica situación. Pero en muchos casos no alcanza con sacrificar bienes y servicios de primera necesidad, lo que empuja al endeudamiento como opción, que deriva en la morosidad no deseada.

Los indicadores sobre el perfil crediticio familiar muestran de manera transparente otro de los costados de la economía que involucra a la población.