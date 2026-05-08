Te sorprenderá cuánta carne para asado consume una persona en un año

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Asado: por qué comemos menos carne

La merma en la ingesta de carne vacuna no responde a un cambio cultural voluntario hacia el vegetarianismo, sino a la más pura necesidad económica. El deterioro del salario frente a la inflación obligó a las familias a recalcular sus presupuestos en el supermercado y la carnicería.

El fenómeno se explica por un combo letal:

Caída del poder adquisitivo: los sueldos no han logrado acompañar el ritmo de la inflación alimentaria.

Precios por las nubes: los cortes vacunos registraron aumentos interanuales que, en muchos casos, superaron el índice de inflación general.

Retracción en la producción: CICCRA también reportó una baja en la producción de carne para el abastecimiento del mercado interno, orientándose una buena parte a sostener las cifras de exportación.

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El pollo y el cerdo, los ganadores del mostrador

La caída de la carne vacuna no significa que los argentinos hayan dejado de consumir proteínas animales, sino que han diversificado la parrilla. El bolsillo manda, y esto ha consolidado un fuerte proceso de sustitución.

La carne aviar empata hoy técnicamente con la vacuna (rondando también los 47 kilos anuales por habitante), mientras que el consumo de carne de cerdo sigue su tendencia alcista histórica, superando los 18 kilos per cápita. Si se suman todas las carnes, el argentino promedio sigue consumiendo más de 115 kilos al año, pero el tradicional vacío, la costilla y el matambre han cedido su lugar estelar a los cortes porcinos y a las alitas de pollo.

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El ritual del asado del domingo no ha desaparecido, pero se ha transformado. La tira de asado, hoy, se cuida y se estira, mientras que el menú se vuelve cada vez más "mixto" para que los números cierren antes de prender el fuego.