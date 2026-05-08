El misterioso objeto circular hallado en el fondo del Mar Báltico junto a "una pista de aterrizaje"

El objeto hallado en el fondo del Mar Báltico

Según lo que se sabe, este objeto tenía una forma extrañamente circular y medía 60 metros de diámetro por 90 metros de profundidad. En las imágenes del sonar, también parecía tener ángulos rectos y una especie de pista de aterrizaje de 300 metros detrás de él.

Ante el hallazgo, un equipo de buzos de Ocean X realizó varias expediciones y filmó de cerca lo encontrado, al mismo tiempo que tomó muestras del objeto.

Incluso, fueron ellos mismos los que aseguraron que sus equipos se apagaban cuando se acercaban al objeto. Pero esa versión encontró mucho escepticismo en el ámbito científico, al ser los buzos parte de un equipo que buscaba ganar dinero y el misterio los ayudaba en ese fin.

mar baltico

Cuál es la explicación oficial sobre el objeto hallado en el Mar Báltico

Geólogos como Volker Brüchert, de la Universidad de Estocolmo, también se encargaron de analizar las muestras recolectadas y determinaron que se trata mayoritariamente de granito, gneis y arenisca.

Según ellos, este objeto encontrado en el Mar Báltico, también conocido como Anomalí del Mar Báltico, en realidad se trata de un depósito geológico formado durante la Edad de Hielo y que tomó esa forma a causa de la erosión y del movimiento de las placas tectónicas. Incluso sugieren que cuando fue descubierto, las imágenes que entregaba el sonar eran de muy calidad y eso contribuyó a la leyenda de que se podía tratar de una nave espacial.