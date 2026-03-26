La autopista submarina más larga del mundo: un túnel de 18 kilómetros que flota en el fondo del mar

En lugar de gigantescas tuneladoras, el Fehmarnbelt Fixed Link se construye mediante elementos de hormigón prefabricados, cada uno de más de 200 metros de longitud y decenas de miles de toneladas de peso, que se colocan cuidadosamente en una zanja dragada en el fondo del mar y luego se ensamblan para formar el corredor continuo bajo el agua.

Fehmarnbelt Fixed Link (1)

La megaobra que promete cambiar a Europa

Las obras, que comenzaron en enero de 2021, han superado etapas fundamentales. Desde el dragado inicial del canal y la creación de zonas de trabajo portuarias hasta la instalación de los primeros segmentos del túnel durante 2025. A lo largo de los últimos meses, se han completado hitos técnicos importantes, como la colocación de las primeras secciones bajo el mar y el avance sostenido de la construcción de los accesos terrestres, marcando una fase final que se intensifica en 2026.

Cuando esté terminado, el túnel no solo reducirá drásticamente los tiempos de viaje entre Dinamarca y Alemania, sino que también acortará las distancias ferroviarias y de carretera entre el norte de Europa y los principales centros económicos del continente. El viaje de tren que hoy puede tomar varias horas se verá reducido a minutos, con velocidades planificadas de hasta 200 km/h para los servicios ferroviarios que cruzarán el enlace electrificado. Se estima que entrará en funcionamiento en el 2029.