El día en que una extraña epidemia sacudió una ciudad y obligó a un pueblo a bailar hasta morir

Todo comenzó cuando Frau Troffea quien formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico se empezó a bailar a las calles de Estrasburgo por horas, dando conocimiento al "baile de San Vito" o "enfermedad del baile", hasta extenderse en el centro de Europa durante los siglos XIV y XVII.

Se dice que ella bailó por cuadro días hasta desplomarse y morir por el mismo agotamiento. Cuando eso ocurrió, otras 34 personas ya estaban en la situación inicial de aquella mujer: bailando como locos hasta sufrir caídas, ataques de epilepsia e infartos y al mes ya eran 400 personas.

La respuesta que se le intentó dar a este fenómeno inexplicable fue en primer lugar por efectos psicotrópicos, es decir por la intoxicación a raíz de un hongo presente en la cebada y el centeno para hacer el pan en aquella época. Por otro lado, se creía que era una enfermedad que aumentaba la temperatura de la sangre, recalentaba el cerebro generando entre alguna de sus consecuencias, la locura. La tercera hipótesis se trataba de una hambruna extrema que generó fiebre y movimientos desenfrenados.

La cura para la ¿locura?

edad media, baile, enfermedad, ciudad (2) Tres mujeres afectadas por la epidemia de baile de 1518. Fuente BBC

Como se espera en cualquier epidemia, los efectos iban empeorando con el paso del tiempo, pero los médicos del lugar habían descartado cualquier causa sobrenatural. Así que declararon que la razón era la segunda hipótesis: "la enfermedad de la sangre caliente".

Para solucionar esta epidemia, construyeron un escenario en la plaza de la ciudad para que los afectados pudieran bailar con libertad. Pero resultó un fracaso, ya que todos terminaron cayendo fulminados ante la mirada preocupada de sus vecinos.