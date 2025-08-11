Ni tango ni salsa: el famoso baile que recupera la masa muscular en adultos mayores

Además de ofrecer beneficios sociales y psicológicos, el baile que los adultos mayores deben practicar para recuperar y fortalecer la masa muscular es el vals, que fortalece varios grupos musculares y mejora la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación.

Más allá de los músculos, el vals es un baile que puede mejorar la salud cardiovascular, aumentando la resistencia y la capacidad pulmonar en los adultos mayores.

El baile puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis, problemas cardiovasculares y demencia, además de mejorar la calidad de vida en general.

vals, adultos mayores El vals ayuda a mejorar el equilibrio en los adultos mayores

Si te decides por esta actividad, es recomendable buscar clases de baile diseñadas específicamente para adultos mayores, donde se tengan en cuenta sus necesidades y capacidades físicas.

Señales que indican qué un adulto mayor necesita fortalecer sus músculos

Un adulto mayor que necesita fortalecer sus músculos puede mostrar signos como dificultad para realizar actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o llevar objetos pesados.

Por otro lado, también pueden experimentar fatiga, disminución de la fuerza y la resistencia, problemas de equilibrio, y un aumento en el riesgo de caídas. ¿Estás listo para bailar vals?