Inicio Sociedad Baile
Adiós sarcopenia

Ni tango ni salsa: el famoso baile que recupera la masa muscular en adultos mayores

Los beneficios de este tipo de baile no solo se ven reflejados en los músculos, sino también en el corazón y en la sociabilidad de los adultos mayores

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este baile evita y previene el debilitamiento de los músculos en adultos mayores

Este baile evita y previene el debilitamiento de los músculos en adultos mayores

La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y función que ocurre con el envejecimiento o la inactividad física. Por fortuna para los adultos mayores, la misma puede ser prevenida y hasta evitada con la realización de un famoso baile.

Los adultos mayores que padecen este problema tienen riesgo de sufrir caídas, fracturas y discapacidad, afectando tristemente su calidad de vida.

baile, adultos mayores
Este baile es muy famoso y reconocido por sus grandes beneficios

Este baile es muy famoso y reconocido por sus grandes beneficios

El baile que puede ayudar a prevenir y eliminar la sarcopenia

Para que los adultos mayores recuperen masa muscular a través del baile, se recomiendan bailes de salón. Al ser de bajo impacto, y enfocarse en la coordinación y el movimiento, ayudan a tonificar los músculos y a mejorar el equilibrio y la resistencia física.

Además de ofrecer beneficios sociales y psicológicos, el baile que los adultos mayores deben practicar para recuperar y fortalecer la masa muscular es el vals, que fortalece varios grupos musculares y mejora la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación.

Más allá de los músculos, el vals es un baile que puede mejorar la salud cardiovascular, aumentando la resistencia y la capacidad pulmonar en los adultos mayores.

El baile puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis, problemas cardiovasculares y demencia, además de mejorar la calidad de vida en general.

vals, adultos mayores
El vals ayuda a mejorar el equilibrio en los adultos mayores

El vals ayuda a mejorar el equilibrio en los adultos mayores

Si te decides por esta actividad, es recomendable buscar clases de baile diseñadas específicamente para adultos mayores, donde se tengan en cuenta sus necesidades y capacidades físicas.

Señales que indican qué un adulto mayor necesita fortalecer sus músculos

Un adulto mayor que necesita fortalecer sus músculos puede mostrar signos como dificultad para realizar actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o llevar objetos pesados.

Por otro lado, también pueden experimentar fatiga, disminución de la fuerza y la resistencia, problemas de equilibrio, y un aumento en el riesgo de caídas. ¿Estás listo para bailar vals?

Temas relacionados:

Te puede interesar