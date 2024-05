Neurociencia: bailar ayuda a tomar mejores decisiones y mejorar la memoria

Gisela Schwartz, es una bailarina de 57 años y lleva el baile por distintas ciudades del mundo a mujeres, sin más pretensión que reunirlas y danzar durante una hora y media. En los '80 se fascinó por el Modern Jazz, que irrumpía cuando ella cumplía 13. A los 16, ya daba clases de baile en el instituto de su madre a mujeres que querían moverse, bailar y disfrutar tanto como ella. Continuó bailando hasta que a los 27 fue madre por primera vez, más tarde, por el trabajo de su marido, se mudó a Estados Unidos, donde residen actualmente, una parte del año. El resto, en Madrid, con paradas frecuentes en Buenos Aires.

Neurociencia bailar ayuda a tomar mejores decisiones y a la memoria 1.jpg Las personas que bailan regularmente toman mejores decisiones y tienen una excelente memoria según la neurociencia.

Justamente en una visita en Buenos Aires la bailarina convocó a 8 ex alumnas que a la siguiente clase llevaron más personas interesadas en bailar. Al tercer encuentro ya eran 46, el comienzo de una comunidad que se llama "Danzar y Conectar".

"Decidí que fuera un proyecto que llegara a la mayor cantidad de mujeres posible, que no importa que no hayan bailado nunca o que lo hayan dejado hace tiempo: no importan los kilos, el estilo, la procedencia, los tipos de cuerpo o si no pueden subir la pierna tan alto", señala la bailarina. Hoy en día recibe a alumnas desde los 25 a los 70 años.

Quienes se animan a bailar generalmente han tenido que superar una inicial fase de vergüenza. La doctora en psicología Nerea Palomares, sostiene que la vergüenza "es una emoción importante a nivel evolutivo, ya que nos protege del riesgo a no pertenecer a nuestro grupo. Por eso, no está ni bien ni mal sentirla. Si aprendemos a manejarla, podremos ponernos a bailar. Poco a poco iremos sintiendo menos vergüenza y disfrutando cada vez más del baile".

vista-frontal-sonriente-mujer-bailando-al-aire-libre_52683-93721.jpg Bailar ayuda a la memoria según la neurociencia.

Neurociencia: bailar ayuda a tomar mejores decisiones y mejorar la memoria

La psicóloga explica la danza como una actividad física compleja que implica muchas regiones cerebrales que están involucradas. "Hay estudios sobre el cerebro en bailarines profesionales que han mostrado que la danza aumenta el diámetro de los axones de las neuronas, especialmente en la materia blanca, que conecta las regiones sensorial y motora, y un hemisferio del cerebro con el otro".

En palabras más fáciles, se facilita una conectividad más rápida y un aumento en la comunicación entre distintas regiones del cerebro. Los científicos dicen que con la danza "las neuronas se sincronizan a nivel intracerebral (entre las regiones de un mismo cerebro), pero también a nivel intercerebral, es decir, dos personas que bailan juntas pueden sincronizar sus cerebros, lo que aumenta el vínculo entre ellas".

La experta remarca que cuando bailamos, ejecutamos secuencias de movimiento y tenemos que acordarnos de los movimientos para repetirlos. "Al movernos se incrementa la conectividad funcional en las regiones del cerebro, asociados a la planificación, toma de decisiones, al aprendizaje, la atención, la imaginación, la resolución de problemas y la memoria a corto y largo plazo". Y, a nivel social, se activa la ínsula, una estructura cerebral implicada en la generación de estados emocionales, como la empatía por el dolor, la ansiedad o la exclusión social.

►TE PUEDE INTERESAR: Neurociencia: 3 hábitos para ser feliz y aprovechar al máximo nuestras emociones

Beneficios de bailar

La danza ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. "En relación con la salud mental, podemos verla tanto como una estrategia de expresión emocional o un ejercicio físico, como un encuentro social, que promueve la pertenencia a un grupo", señala la psicóloga y enumera todo lo que podemos ganar al bailar:

Es un recurso muy valioso de expresión emocional. Nos permite expresar determinadas emociones que quizás nos es más difícil expresar con palabras.

Además es un ejercicio físico divertido, durante el que se liberan serotonina, endorfinas y se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés.

También favorece el sistema cardiovascular y el musculoesquelético, y promueve la consciencia del propio cuerpo, mejorando la autoimagen, pero también nos permite conectar con el cuerpo y entender nuestras emociones a través de él.

La danza aumenta la creatividad, especialmente cuando improvisamos.

Al bailar movilizamos zonas del cerebro que tienen que ver con el movimiento, la coordinación, la planificación y otras funciones ejecutivas, muy beneficioso para mejorar nuestras capacidades cognitivas.

La danza repercute positivamente en la mejora del estado del ánimo y la calma, por ejemplo, en pacientes con depresión y ansiedad, según numerosos estudios.

Neurociencia bailar ayuda a tomar decisiones y mejora la memoria.jpg Además de ayudar a la memoria y a tomar mejores decisiones, según la neurociencia, bailar es un gran ejercicio.

Nazareth Castellanos comentó en su canal, que un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine concluyó que la danza se asociaba a un menor riesgo de enfermedad neurodegenerativa. "No significa que bailar frene la patología, pero sí que reduce la probabilidad de padecerla en un 76%".

La neurociéntifica también hace referencia a que se está demostrando que al bailar también se favorece la diversidad y riqueza de la microbiota del intestino, que tiene esa conexión tan importante con el sistema inmune, endocrino y neuronal.

Cuando bailamos, a menudo estamos con otras personas, lo que nos permite conectar con los demás generando vínculos y mejorando las relaciones sociales, favoreciendo la comunidad.

Castellanos menciona que uno de los problemas de salud mental más destacados es el sentimiento de soledad. "Cuando estamos bailando juntos, aumenta la percepción de los otros, porque aunque estoy pendiente de mis pasos y coreografía, la comunicación entre los cerebros se incrementa". Lo comparte Gise quien nos cuenta que al empezar, lo hacemos desde lo individual, pero "al bailar todas con todas, esa individualidad empieza a diluirse en lo grupal".

Y por último, no nos olvidemos que la danza va unida a la música, con todos los beneficios que esta conlleva, "como el poder de evocar emociones, recuerdos y estados anímicos, implicando muchas partes distintas del cerebro", como asegura Palomares.