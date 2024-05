Vila y Chapini, cara a cara antes del derby entre la Lepra y el Tomba: "Es un partido histórico"

►TE PUEDE INTERESAR: Martín Cicotello reconoció la relevancia del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

"Es histórico que se encuentren dos equipos mendocinos de Primera". El fútbol de Mendoza va creciendo", aportó Chapini en Canal 7 y disparó: "Iremos a buscar lo nuestro a la cancha de Independiente Rivadavia".

lepra tomba intercambio de camisetas vila chapini.jpeg Daniel Vila y Alejandro Chapini, presidentes de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, intercambiaron camisetas en la previa de la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol.

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: ¿es un clásico?

"Si bien el clásico de Godoy Cruz es Talleres y el de Independiente es Gimnasia, históricamente, en el fútbol moderno nuestros clubes van a jugar un clásico mendocino. Llamésmole como quieran", aseguró Vila.

"Es el más importante de los últimos años", agregó Chapini; y el presidente de la Lepra redobló la apuesta:

"Es el partido más importante de la historia del fútbol mendocino".

El libro de pases que se viene

El 1 de junio reabre el libro de pases en el fútbol argentino.

chapini vila lepra tomba.jpg Foto: Nicolás Rios

El presidente de Independiente Rivadavia puso los pies en la tierra y con tranquilidad, advirtió: "No es solamente que se abra el libro de pases, sino encontrar el jugador y que esté en condiciones de venir. No es fácil. Y si no, hay que ir a buscar afuera. Pero no se halla un Arce tan sencillamente".

Chapini, con su experiencia en Primera división, sumó: "Hace 20 años comenzamos un largo camino, y ahora le debe pasar a Independiente. Es un camino que pensás que es corto y no lo es. Cuando tenés una buena temporada o un jugador que destella, te lo vienen a buscar y es imposible sostenerlo".

De ahí, dice el presidente de Godoy Cruz, la importancia de ir forjando buenas inferiores, a pesar de las dificultades económicas que generan los viajes a Buenos Aires, donde están la mayoría de los clubes.

"Además el fanatismo bien visto de decir 'soy hincha de mi equipo de Mendoza'", agregó Chapini entre las claves para el crecimiento del fútbol local. "Eso ha ido cambiando y es importante el sentido de pertenencia", dijo.

Un clásico en paz

"Tenemos la obligación de dar un mensaje de responsabilidad. Es un partido de fútbol que debe ser una fiesta", dijo Daniel Vila.

"En el fútbol se gana y se pierde. Hay que vivirlo con paz. Seguramente así podremos disfrutar de tener a las dos hinchadas", sumó hablándoles a directamente a los hinchas leprosos.

vila lepra canal 7.jpeg Daniel Vila en el estudio de Hola Mendoza, en El Siete. Foto: Nicolás Rios

El presidente de Godoy Cruz agregó: "Pensamos como dirigentes que nuestra responsabilidad es importante".

"Lo que se juegan son 3 puntos, no 15. Hay que bajar decibeles. Todos necesitamos los puntos y son distintos momentos, pero hay que hacer las cosas bien", advirtió.

Minutos más tarde, ya en radio Nihuil, reforzaron el concepto: "Esto no es una guerra; es una competencia deportiva. Queremos ganar pero hay que sacarle la violencia al fútbol; no la pasión, que es buena y sana. Éste es el mensaje que vamos a dar a los hinchas de la Lepra que van a ser locales", dijo Vila.

"Mostramos con Daniel que podemos convivir, que tenemos diferencias en el amor por un club pero nada más. Trabajamos pidiéndole a la Policía que extreme lo que tiene que hacer, y que la Seguridad privada, también", sumó Chapini.

"Tiene que ser una fiesta desde temprano hasta la noche. Lo más importante es que no haya violencia", sentenciaron.

chapini canal 7.jpeg Alejandro Chapini pasó por El Siete en la previa del choque de Godoy Cruz ante la Lepra. Foto: Nicolás Rios

¿Quién necesita más ganar el derby?

"Los dos queremos ganar y lo necesitamos; pero Independiente está último en la tabla del año y está más necesitado", firmó Vila con sinceridad.

Se potenció la plaza Mendoza con dos equipos en Primera

"Mendoza ha sido por muchos años una plaza futbolísticamente fría. Córdoba tiene clubes con 40.000 socios. Esa cultura futbolera aquí todavía no se instaló", analizó Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

"Creo que la posibilidad de que nos enfrentemos dos mendocinos y seamos muy rivales va a calentar la plaza" para que sea futbolísticamente más importante.

Y argumentó: "Creo que este paso que dio Godoy Cruz hace unos años y que dio la Lepra el año pasado, va a calentar la plaza. Cuando estás en Primera división es distinto, tenés otros rivales, otra categoría. Es otro mundo, estás en la posición número 1 de la Argentina".

"Los chicos hoy son hinchas de Godoy Cruz, de Independiente, de Gimnasia... y del Real Madrid o del Barcelona".

vila chapini radio nihuil tomba versus lepra.jpeg Vila y Chapini también pasaron por el estudio de radio Nihuil.

Chapini apeló a lo vivido en los últimos años y ratificó lo dicho por Vila: "Realmente fue una explosión en cuanto a la cantidad de hinchas estar en Primera. Los más chicos nacieron en Primera y no son hinchas de River o de Boca, son de Godoy Cruz".

El Independiente Rivadavia-Godoy Cruz que imaginan

"Aburrido no va a ser", se la jugó Vila y anticipó: "Hace dos meses que Fiesta leprosa viene preparando el recibimiento para el sábado".

Respecto del juego, Chapini prevé que su equipo "jugará un partido intenso".

Y se quitó presión de encima: "Hemos jugado partidos importantes este año así que estamos preparados".