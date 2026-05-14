Sebastián Villa, de Selección: el capitán de Independiente Rivadavia integra la prelista de Colombia para el Mundial

Sebastián Villa: de Independiente Rivadavia a la Selección de Colombia

Sebastián Villa llegó a Independiente Rivadavia a mediados del 2024 proveniente del fútbol de Bulgaria. Portando la camiseta de la Lepra, el ex Boca Juniors logró volver a su más alto nivel y su máximo exponente fue en noviembre pasado, cuando condujo al equipo a ser campeón de la Copa Argentina al definir en ese penal histórico frente a Argentinos juniors que escribió un episodio imborrable en la historia del Azul del Parque.

En Independiente Rivadavia se transformó en un jugador más completo de la mano de Alfredo Berti. No solo con sus habituales características de encarador sino que también se convirtió en un armador de juego. Actualmente lleva disputados 78 partidos con la camiseta de la Lepra, en los cuales ha convertido 11 goles y ha brindado 23 asistencias. Su fútbol de alto vuelo lo puso en el radar de varios clubes y también en el de la Selección de Colombia en la antesala del Mundial 2026.

villa 9 Sebastián Villa fue determinante en la obtención del campeonato de Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa, convocado a la Selección colombiana

El 22 de Independiente Rivadavia estuvo convocado por última vez a la Selección de Colombia en el año 2018. El entrenador era Arturo Reyes y, en aquel entonces, Sebastián Villa disputó apenas cuatro partidos, y no marcó goles.

Si bien forma parte de la lista preliminar de 55 jugadores (de los cuales solo 26 irán al Mundial), su sacrificio parece haber obtenido distinción por el buen nivel exhibido en las últimas temporadas. Una lista que además tiene nombres conocidos del fútbol argentino como Juanfer Quintero de River (amigo de Villa), Edwin Cetré de Estudiantes, Jhojan Romaña de San Lorenzo, entre otros.

La lista completa de 55 jugadores de la Selección de Colombia:

David Ospina - Atlético Nacional

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Camilo Vargas - Atlas

Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe

Aldair Quintana - Independiente del Valle

Kevin Mier - Cruz Azul

Daniel Muñoz - Crystal Palace

Jhon Lucumí - Bologna

Álvaro Angulo - Pumas

Santiago Arias - Independiente

Davinson Sánchez - Galatasaray

Johan Mojica - Mallorca

Yerry Mina - Cagliari

Cristian Borja - América de México

Juan Cabal - Juventus

Carlos Cuesta - Vasco da Gama

Willer Ditta - Cruz Azul

Junior Hernández - Deportes Tolima

Deiver Machado - Nantes

Yerson Mosquera - Wolverhampton

Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps

Jhojan Romaña - San Lorenzo

Andrés Román - Atlético Nacional

Jorge Carrascal - Flamengo

Sebastián Gómez - Coritiba

Nelson Deossa - Betis

Kevin Castaño - River Plate

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

Johan Rojas - Vasco da Gama

Juanfer Quintero - River Plate

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Jordan Barrera - Botafogo

Jhon Solís - Birmingham City

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Richard Ríos - Benfica

Jhon Arias - Palmeiras

Wilmar Barrios - Zenit

Juan Cuadrado - Pisa

Yaser Asprilla - Galatasaray

James Rodríguez - Minnesota

Luis Díaz - Bayern Munich

Jhon Córdoba - Krasnodar

Luis Suárez - Sporting CP

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia

Neyser Villarreal - Cruzeiro

Kevin Viveros - Athletico Paranaense

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense

Edwuin Cetré - Estudiantes

Jhon Durán - Zenit

Andrés Gómez - Vasco da Gama

Rafael Santos Borré - Internacional

Jaminton Campaz - Rosario Central

Johan Carbonero - Internacional

Cucho Hernández - Betis