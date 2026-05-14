Sebastián Villa, de Selección: el capitán de Independiente Rivadavia integra la prelista de Colombia para el Mundial

Sebastián Villa: de Independiente Rivadavia a la Selección de Colombia
Sebastián Villa llegó a Independiente Rivadavia a mediados del 2024 proveniente del fútbol de Bulgaria. Portando la camiseta de la Lepra, el ex Boca Juniors logró volver a su más alto nivel y su máximo exponente fue en noviembre pasado, cuando condujo al equipo a ser campeón de la Copa Argentina al definir en ese penal histórico frente a Argentinos juniors que escribió un episodio imborrable en la historia del Azul del Parque.
En Independiente Rivadavia se transformó en un jugador más completo de la mano de Alfredo Berti. No solo con sus habituales características de encarador sino que también se convirtió en un armador de juego. Actualmente lleva disputados 78 partidos con la camiseta de la Lepra, en los cuales ha convertido 11 goles y ha brindado 23 asistencias. Su fútbol de alto vuelo lo puso en el radar de varios clubes y también en el de la Selección de Colombia en la antesala del Mundial 2026.
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Sebastián Villa fue determinante en la obtención del campeonato de Copa Argentina con Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, convocado a la Selección colombiana
El 22 de Independiente Rivadavia estuvo convocado por última vez a la Selección de Colombia en el año 2018. El entrenador era Arturo Reyes y, en aquel entonces, Sebastián Villa disputó apenas cuatro partidos, y no marcó goles.
Si bien forma parte de la lista preliminar de 55 jugadores (de los cuales solo 26 irán al Mundial), su sacrificio parece haber obtenido distinción por el buen nivel exhibido en las últimas temporadas. Una lista que además tiene nombres conocidos del fútbol argentino como Juanfer Quintero de River (amigo de Villa), Edwin Cetré de Estudiantes, Jhojan Romaña de San Lorenzo, entre otros.
La lista completa de 55 jugadores de la Selección de Colombia:
David Ospina - Atlético Nacional
Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
Camilo Vargas - Atlas
Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe
Aldair Quintana - Independiente del Valle
Kevin Mier - Cruz Azul
Daniel Muñoz - Crystal Palace
Jhon Lucumí - Bologna
Álvaro Angulo - Pumas
Santiago Arias - Independiente
Davinson Sánchez - Galatasaray
Johan Mojica - Mallorca
Yerry Mina - Cagliari
Cristian Borja - América de México
Juan Cabal - Juventus
Carlos Cuesta - Vasco da Gama
Willer Ditta - Cruz Azul
Junior Hernández - Deportes Tolima
Deiver Machado - Nantes
Yerson Mosquera - Wolverhampton
Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps
Jhojan Romaña - San Lorenzo
Andrés Román - Atlético Nacional
Jorge Carrascal - Flamengo
Sebastián Gómez - Coritiba
Nelson Deossa - Betis
Kevin Castaño - River Plate
Gustavo Puerta - Racing de Santander
Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
Johan Rojas - Vasco da Gama
Juanfer Quintero - River Plate
Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Jordan Barrera - Botafogo
Jhon Solís - Birmingham City
Jefferson Lerma - Crystal Palace
Richard Ríos - Benfica
Jhon Arias - Palmeiras
Wilmar Barrios - Zenit
Juan Cuadrado - Pisa
Yaser Asprilla - Galatasaray
James Rodríguez - Minnesota
Luis Díaz - Bayern Munich
Jhon Córdoba - Krasnodar
Luis Suárez - Sporting CP
Sebastián Villa - Independiente Rivadavia
Neyser Villarreal - Cruzeiro
Kevin Viveros - Athletico Paranaense
John Steven Mendoza - Athletico Paranaense
Edwuin Cetré - Estudiantes
Jhon Durán - Zenit
Andrés Gómez - Vasco da Gama
Rafael Santos Borré - Internacional
Jaminton Campaz - Rosario Central
Johan Carbonero - Internacional
Cucho Hernández - Betis