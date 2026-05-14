"Si no sabes jugar dobles, juegas pádel": las explosivas declaraciones de una figura central del tenis

Bublik planteó una suerte de "jerarquía" deportiva que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, reavivando una vieja rivalidad entre las diferentes modalidades de los deportes de raqueta.

Alexander Bublik Al número 11 del mundo no le gusta el pádel.

"Si no sabes jugar dobles, juegas pádel: la cruda visión de Bublik

Al ser interrogado sobre por qué no considera como "auténticos tenistas" a los doblistas, Alexander Bublik fue categórico en su respuesta: "Porque son jugadores de dobles. Eso no es tenis. Es medio tenis".

De esta manera argumentó que la exigencia de los singles es la única medida real del éxito en este deporte. Sus palabras apuntaron directamente a la falta de capacidad que, según su visión, lleva a los profesionales a optar por la modalidad de duplas.

La frase más polémica de la entrevista resumió su pensamiento de manera brutal: "Si no sabes jugar individuales, juegas dobles. Si no sabes jugar dobles, juegas pádel. Así de simple".,

Es así que no solo minimizó la labor de los especialistas en dobles, sino que también incluyó al pádel como el último eslabón de una cadena de "fracasos" técnicos, lo que despertó críticas inmediatas de referentes de ambas disciplinas.

Tenis - Padel El tenista terminó denigrando al pádel.

El tenista anti pádel habló sobre la falsedad de las redes sociales

Más allá de sus dardos contra el pádel y el dobles, Bublik se refirió con la misma crudeza a la autenticidad de sus colegas en el circuito. Al ser consultado sobre si las emociones que muestran los tenistas son reales, el kazajo se mostró escéptico: "Supongo que todas las redes sociales son falsas, así que supongo que toda la gente que está ahí está fingiendo ser alguien que no es. Supongo que es falso".

Respecto a su actualidad en las canchas, el kazajo reconoció que el camino no ha sido sencillo. Recordó con amargura los momentos en los que salió del top 50 del ranking, describiéndolo como un "duro golpe" que lo obligó a dar un giro en su enfoque deportivo para volver a la elite. A pesar de sus recientes tropiezos en la gira de tierra batida ante Carlos Alcaraz y el mencionado Tien, Bublik valora su posición actual tras siete años de mantenerse en los niveles de mayor exigencia.

El impacto de sus frases ha puesto al deportista una vez más en el foco de atención, consolidando su reputación como uno de los jugadores más polémicos de la actualidad.