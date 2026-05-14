Ni muy alto, ni muy bajo: la altura exacta para cortar el pasto durante el otoño

La altura exacta para cortar el pasto durante el otoño

Durante gran parte de la estación, lo ideal es mantener el pasto a unos 5 o 7 centímetros. Esto permite que la hoja siga realizando fotosíntesis de manera eficiente, fortaleciendo el sistema de las raíces.

Antes de que el frío polar se instale, se recomienda bajar la cuchilla a unos 4 centímetros. Este corte final previene que el césped se aplaste bajo la nieve o la escarcha.

Cortar de forma drástica genera un estrés innecesario que puede amarillear tu jardín en cuestión de días. Además, debes asegurarte que las cuchillas estén bien afiladas.

cesped, altura, jardin.jpg Antes del frío, debes bajar la altura a 4 centímetros.

En otoño, el césped suele estar más cargado de humedad; un corte limpio evita heridas por donde pueden ingresar enfermedades.

Qué hacer para evitar el daño del césped del jardín en otoño