Ni muy alto, ni muy bajo: la altura exacta para cortar el pasto durante el otoño

Aunque muchos creen que el mantenimiento termina con el calor, lo cierto es que el otoño es la etapa más crítica para asegurar que nuestro pasto sobreviva al invierno y luzca radiante en primavera. Justamente, esta es un momento que existe una transición estratégica.
Por eso, el corte del césped no debe ser ni muy alto, ni muy bajo. En el primero de los casos, la humedad del otoño puede crear un colchón de descomposición, siendo el escenario perfecto para la aparición de hongos. Por otro lado, si lo cortas demasiado, debilitas la planta.
La altura exacta para cortar el pasto durante el otoño
Durante gran parte de la estación, lo ideal es mantener el pasto a unos 5 o 7 centímetros. Esto permite que la hoja siga realizando fotosíntesis de manera eficiente, fortaleciendo el sistema de las raíces.
Antes de que el frío polar se instale, se recomienda bajar la cuchilla a unos 4 centímetros. Este corte final previene que el césped se aplaste bajo la nieve o la escarcha.
Cortar de forma drástica genera un estrés innecesario que puede amarillear tu jardín en cuestión de días. Además, debes asegurarte que las cuchillas estén bien afiladas.
En otoño, el césped suele estar más cargado de humedad; un corte limpio evita heridas por donde pueden ingresar enfermedades.
Qué hacer para evitar el daño del césped del jardín en otoño
- Sube la altura de la cuchilla: mantén tu césped a una altura de entre 5 y 7 centímetros. Esta longitud extra protege la corona de la planta del frío extremo y permite que siga capturando energía solar.
- Fertilización inteligente: evita los fertilizantes con mucho nitrógeno (que estimulan el crecimiento de hojas tiernas fáciles de quemar por el frío) y opta por productos ricos en potasio. El potasio fortalece las paredes celulares, funcionando como un "anticongelante" natural.
- El truco del mulching: no retires todas las hojas secas. Si usas la cortadora sobre ellas, se triturarán y aportarán materia orgánica gratuita que nutre el suelo sin gastar un centavo en abonos químicos.