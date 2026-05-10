La raqueta número uno de nuestro país, Francisco Cerúndolo, no pudo contra el italiano Lorenzo Musetti y dijo adiós al torneo Masters 1000 italiano en la tercera ronda. Los parciales del encuentro fueron de 7-6(7) y 6-4 para el local, en poco más de 2 horas 12 minutos de juego.
Francisco Cerúndolo se despidió del Masters de Roma en tercera ronda
El tenista argentino Francisco Cerúndolo fue derrotado este domingo por el local Lorenzo Musetti en sets corridos y quedó fuera del Masters de Roma
Cerúndolo (27° ATP) llegó a este Masters de Roma como 25° preclasificado, y tuvo enfrente al italiano Lorenzo Musetti (10°) y 8° preclasificado, que logró su mejor performance de local y se aseguró el pase a octavos de final de este certamen sobre arcilla del ATP Tour. Allí se medirá con el noruego Casper Ruud (25°), que superó en esta jornada al checo Jiri Lehecka (13°).
Francisco Cerúndolo no lo pudo definir y quedó fuera de octavos de final
En un partido marcado por la paridad, la tensión y numerosos cambios de impulso, Francisco Cerúndolo no logró sostener las ventajas que consiguió en ambos sets y se despidió del torneo a manos del décimo jugador del ranking ATP, apoyado por miles de italianos desde las tribunas.
El argentino tuvo un buen inicio, debutando en segunda ronda, donde superó con comodidad al chileno Alejandro Tabilo para avanzar a la tercera ronda. Sólo 1 hora y 10 minutos tardó el mayor de los hermanos Cerúndolo para abrochar el 6-0 y 6-2 con el que eliminó a Tabilo, 35 del mundo, en un encuentro de segunda ronda cuyo comienzo se demoró por la lluvia.
Quiénes son los argentinos en carrera en el Masters de Roma
Los argentinos que siguen en la lucha en el Masters 1000 romano son Mariano Navone (44°), que buscará el pasaje a octavos de final frente al serbio Hamad Medjedovic (67°); y Thiago Tirante (69°) frente al local Flavio Cobolli (12°).