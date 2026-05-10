Francisco Cerúndolo se despidió del Masters de Roma en tercera ronda

Cerúndolo (27° ATP) llegó a este Masters de Roma como 25° preclasificado, y tuvo enfrente al italiano Lorenzo Musetti (10°) y 8° preclasificado, que logró su mejor performance de local y se aseguró el pase a octavos de final de este certamen sobre arcilla del ATP Tour. Allí se medirá con el noruego Casper Ruud (25°), que superó en esta jornada al checo Jiri Lehecka (13°).

Francisco Cerúndolo no lo pudo definir y quedó fuera de octavos de final

En un partido marcado por la paridad, la tensión y numerosos cambios de impulso, Francisco Cerúndolo no logró sostener las ventajas que consiguió en ambos sets y se despidió del torneo a manos del décimo jugador del ranking ATP, apoyado por miles de italianos desde las tribunas.