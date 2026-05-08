Francisco Cerúndolo tuvo un debut contundente en el Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo superó con absoluta comodidad al chileno Alejandro Tabilo para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Foro Itálico.
Solo 1 hora y 10 minutos tardó el mayor de los hermanos Cerúndolo para abrochar el 6-0 y 6-2 con el que eliminó a Tabilo, 35 del mundo, en un encuentro de segunda ronda cuyo comienzo se demoró por la lluvia.
Preclasificado número 25 del certamen, Fran Cerúndolo perdió este lunes la condición de mejor argentino del ranking a manos de Tomás Etcheverry, pero de todas maneras mostró un nivel impecable para avanzar de ronda y esperar el cruce del domingo próximo ante el ganador del encuentro que más tarde jugarán el local Lorenzo Musetti, 8vo preclasificado, y el francés Giovanni Mpetshi Perricard.
El otro argentino que tuvo acción este viernes en el Masters 1000 de Roma fue Sebastián Báez quien poco pudo hacer frente al kazajo Aleksandr Búblik, favorito número 9, y cayó por un marcador elocuente: 6-1 y 6-2.
Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Mariano Navone serán los representantes argentinos que jugarán este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.
En el primer turno (a las 6 hora argentina) Tirante se medirá con el británico Cameron Norrie (preclasificado 17) y en el segundo, a las 7.30, Etcheverry, preclasificado 24, enfrentará al italiano Mattia Bellucci y Navone será rival del canadiense Felix Auger Aliassime (4to favorito).