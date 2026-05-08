La decisión del Real Madrid tras el escándalo y las agresiones entre Valverde y Tchouaméni

"Asimismo, han transmitido sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados, y ambos han ofrecido su total colaboración al Real Madrid, dispuestos a aceptar la sanción que el club considere oportuna", destacó la publicación revelada a través de las redes sociales y el sitio web oficial de la Casa Blanca.

"A la vista de estas circunstancias, el Real Madrid ha decidido imponer una multa de 500.000 euros a cada jugador, dando así por concluidos los procedimientos internos correspondientes”, finalizó.

Embed Valverde being taken to the hospital after the fight with Tchouaméni pic.twitter.com/tnz2m1SzTW — MVR (@BIG_MVR) May 8, 2026

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni

El clima en el vestuario del Real Madrid alcanzó un punto de máxima tensión en el cierre de una temporada negativa para el Merengue y esta semana Valverde y el francés Tchouaméni protagonizaron una pelea que terminó con un parte médico en el que se detalló que el uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá estar en reposo entre 10 y 14 días.

El propio Valverde reconoció en un comunicado lo sucedido y se disculpó antes de conocerse la sanción del club.

El comunicado de Aurelien Tchouaméni

El francés Aurelien Tchouaméni también emitió un comunicado sobre lo sucedido en el vestuario del Real Madrid: “Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es inaceptable y lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o no, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”.

“Sobre todo, lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todos están profundamente decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo”, agregó el futbolista galo.

“Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo. De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto”, asumió.

Por último, expresó: “Seguimos siendo una familia, con desacuerdos de vez en cuando, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo. , y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas”.