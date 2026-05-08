River sigue invicto, acaricia la clasificación y es uno de los mejores equipos de la Copa Sudamericana

En la próxima fecha, River recibirá el 20 de mayo a Red Bull Bragantino (goleó 6 a 0 a Blooming, en Bolivia), si empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar.

El Millonario es uno de los dos mejores equipos de la fase de grupos ya que tiene 10 puntos, lo mismo que Botafogo y ambos encabezan la selecta lista de equipos invictos integrada por Macará de Ecuador, San Pablo (ambos tienen 8 puntos) y San Lorenzo que apenas tiene 6 unidades tras haber empatado sin goles ante Cuenca, en Ecuador.

Justamente el Ciclón será el rival de River este domingo en los octavos de final del Torneo Apertura, pero esa será otra historia.

El resto de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

Con River y San Lorenzo invictos y punteros en sus respectivos grupos, los demás equipos argentinos están por ahora fuera de la zona de clasificación a los playoffs cuando faltan solo dos fechas por jugar.

san lorenzo 1 San Lorenzo no ha perdido en lo que va de la Copa Sudamericana.

Racing perdió con Botafogo (2-1), Tigre sumó un punto ante el invicto Macará (2-2), Riestra fue goleado en Porto Alegre por Gremio (3-0), Barracas cayó frente a Olimpia (2-1) y aunque ninguno está eliminado ya no tienen margen de error si quieren superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las posiciones de la Copa Sudamericana jugadas 4 fechas