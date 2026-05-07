Nicolás Bolcato y la sensación ambigua en Independiente Rivadavia: de la clasificación al querer siempre más

La palabra de Nicolás Bolcato

En la zona mixta del Malvinas Argentinas, Nicolás Bolcato explicó el sabor agridulce que le quedó al plantel luego de la igualdad con Fluminense. Si bien Independiente Rivadavia clasificó a octavos de final, con el agónico gol de los brasileros dejó pasar la chance de asegurar el primer puesto del Grupo C.+

"Es una sensación ambigua porque conseguimos la clasificación dos fechas antes, que es lo que nos propusimos cuando empezó el torneo. Estamos contentos por eso. Pero queríamos los tres puntos hoy. Se nos escapó en el final", expresó.

Sobre la jornada especial que vivió, en la que los hinchas le cantaron el cumpleaños en un partido de Copa Libertadores, Bolcato manifestó: "Fue hermoso pasar mi cumpleaños acá, jugando Copa Libertadores. Fue hermoso como la gente me cantó el cumpleaños. Lo disfruté mucho. Estoy muy agradecido".

Embed - Nicolás Bolcato tras el 1-1 de Independiente Rivadavia con Fluminense por Copa Libertadores

Antes de retirarse, ya que su familia lo esperaba para poder celebrar su día, el arquero de Independiente Rivadavia dejó claro que las caras largas tras la clasificación grafican la exigencia del plantel.

"Esa es la exigencia, queremos ganar y estar siempre arriba. Es por eso que la sensación es ambigua después del empate", sentenció Nicolás Bolcato luego del 1-1 por Copa Libertadores.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará por los octavos de final del Torneo Apertura el próximo sábado. En el estadio Bautista Gargantini, desde las 21.30, la Lepra recibirá a Unión de Santa Fe.

El equipo de Alfredo Berti culminó la fase regular del certamen local como el líder de la Zona B y, como si fuera poco, también como el mejor de la Tabla Anual con 34 unidades.

El ganador del partido entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe se verá las caras, en cuartos de final de la competencia, con el que logre imponerse en el clásico cordobés: Talleres-Belgrano.