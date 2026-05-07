Ni Samsung ni Xiaomi: este teléfono asegura seis años de actualizaciones Android y tiene una cámara de 200 megapíxeles

telefono vivo Teléfono vivo V70 FE.

En cuanto a su arquitectura interna, el teléfono utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo y cuenta con 8 GB de memoria RAM. Está disponible en configuraciones de 256 o 512 GB de almacenamiento interno, operando con el sistema OriginOS 16 basado en Android 16. Una de las mayores fortalezas para el usuario es el compromiso de la marca de ofrecer seis años de actualizaciones de sistema.

La experiencia multimedia es liderada por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que destaca por ser una de las más grandes en su rango de precio y por ofrecer una resolución 1.5K. Para soportar este despliegue visual, el teléfono incorpora una batería de 7.000 mAh con tecnología de carga súper rápida de 90W. Además, la estructura posee certificación IP68+69, lo que garantiza una protección superior contra el ingreso de polvo y agua.

smartphone vivo Este celular llega para destronar a los gama media de Samsung y Xiaomi.

El vivo V70 FE también introduce funcionalidades de vanguardia para la gama media, como la transferencia de archivos con un toque entre sistemas Android y Apple. En el ámbito de la conectividad y el audio, incluye soporte 5G, altavoces estéreo y certificación de audio Hi-Res. Finalmente, el teléfono aprovecha la IA para mejorar la productividad y permitir ediciones fotográficas creativas, tales como la eliminación de objetos o la sustitución de fondos en las imágenes.