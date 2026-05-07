Ni Samsung ni Xiaomi: este teléfono asegura seis años de actualizaciones Android y tiene una cámara de 200 megapíxeles

En este sentido, a continuación te hablaré sobre un teléfono con sistema operativo Android, el cual salió recientemente al mercado y tiene dos características primordiales: seis años de actualizaciones (algo que permite soporte de software hasta 2031) y una cámara principal de 200 megapíxeles.
El teléfono con Android que llega para destronar a los gama media de Samsung y Xiaomi
Si no querés acudir a las clásicas opciones que brinda Samsung o Xiaomi, podés optar por el vivo V70 FE. Este celular tiene un sistema de cámaras donde se destaca un lente principal de 200 megapíxeles, el cual se complementa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un tercer sensor de 32 megapíxeles para optimizar la captura de imágenes en diversos escenarios.
En cuanto a su arquitectura interna, el teléfono utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo y cuenta con 8 GB de memoria RAM. Está disponible en configuraciones de 256 o 512 GB de almacenamiento interno, operando con el sistema OriginOS 16 basado en Android 16. Una de las mayores fortalezas para el usuario es el compromiso de la marca de ofrecer seis años de actualizaciones de sistema.
La experiencia multimedia es liderada por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que destaca por ser una de las más grandes en su rango de precio y por ofrecer una resolución 1.5K. Para soportar este despliegue visual, el teléfono incorpora una batería de 7.000 mAh con tecnología de carga súper rápida de 90W. Además, la estructura posee certificación IP68+69, lo que garantiza una protección superior contra el ingreso de polvo y agua.
El vivo V70 FE también introduce funcionalidades de vanguardia para la gama media, como la transferencia de archivos con un toque entre sistemas Android y Apple. En el ámbito de la conectividad y el audio, incluye soporte 5G, altavoces estéreo y certificación de audio Hi-Res. Finalmente, el teléfono aprovecha la IA para mejorar la productividad y permitir ediciones fotográficas creativas, tales como la eliminación de objetos o la sustitución de fondos en las imágenes.