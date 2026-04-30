Quienes buscan que el living de su casa se parezca a la sala del cine, debe realizar una fuerte inversión en el sonido que se conecta al televisor. Uno de los mejores dispositivos a adquirir es esta barra de Samsung que tiene características únicas. Además, por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó un generoso descuento.
Mercado Libre pone de oferta esta barra de sonido Samsung que transforma el sonido de tu televisor
Mercado Libre ofrece esta barra de sonido con una rebaja cercana a los $200.000, por lo que se trata de una oferta irresistible
La barra de sonido Samsung que es furor en Mercado Libre y tiene una rebaja cercana a los $200.000
El desarrollo de los televisores en los últimos años ha priorizado el diseño y la calidad de la imagen por sobre el sonido, haciendo así que los Smart TV última generación tengan un sonido básico que cumple expectativas mínimas.
Por ello, adquirir una barra de sonido es la mejor opción para mejorar la experiencia de usuarios y transformar el living de casa en la sala del cine. En este sentido, Mercado Libre le aplicó un importante descuento a la barra de sonido Samsung HW-S60D/ZX, reconocida por ser una de las opciones más sofisticadas para quienes buscan potencia sin sacrificar espacio.
Su gran diferencial es su configuración de 5.1 canales, una pieza fundamental que reconstruye el audio mediante un sistema de múltiples altavoces integrados. Al combinar cinco canales de banda ancha con uno dedicado a las frecuencias bajas, el equipo logra contrastes sonoros que transforman una simple tarde de películas en una experiencia de inmersión total.
Este modelo no solo destaca por su estética alargada y minimalista, que se integra orgánicamente en cualquier decoración, sino por su robustez técnica:
- Claridad acústica: sus cuatro parlantes internos entregan un audio nítido y potente, ideal tanto para diálogos sutiles como para bandas sonoras complejas.
- Ecosistema de conexión: ofrece una versatilidad absoluta mediante Bluetooth y Wi-Fi para streaming inalámbrico, además de puertos HDMI y USB para conexiones físicas de alta fidelidad.
Para comprar esta barra de sonido, la sugerencia pasará por aprovechar la oferta de Mercado Libre. Habitualmente, el dispositivo tiene un precio de $759.999, pero gracias al descuento que corre por estos días, lograremos llevarlo a tan solo $570.099, es decir, con una rebaja de $189.900.