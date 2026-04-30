Mercado Libre pone de oferta esta barra de sonido Samsung que transforma el sonido de tu televisor

La barra de sonido Samsung que es furor en Mercado Libre y tiene una rebaja cercana a los $200.000

El desarrollo de los televisores en los últimos años ha priorizado el diseño y la calidad de la imagen por sobre el sonido, haciendo así que los Smart TV última generación tengan un sonido básico que cumple expectativas mínimas.

Por ello, adquirir una barra de sonido es la mejor opción para mejorar la experiencia de usuarios y transformar el living de casa en la sala del cine. En este sentido, Mercado Libre le aplicó un importante descuento a la barra de sonido Samsung HW-S60D/ZX, reconocida por ser una de las opciones más sofisticadas para quienes buscan potencia sin sacrificar espacio.