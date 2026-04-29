Choque en cadena en el Acceso Este dejó 3 heridos, uno con fractura de cráneo: cortaron el tránsito

Según las primeras averiguaciones, un peatón cruzó el Acceso Este de sur a norte cuando un Renault Kwid que circulaba en dirección este redujo la marcha para evitarlo. Una moto que venía detrás no alcanzó a frenar, chocó al automóvil y luego impactó al peatón.

accidente acceso este guaymallen 2 El motociclista fue trasladado al Hospital Central.

El accidente en Guaymallén

La conductora del Kwid, una mujer de 52 años de Godoy Cruz, resultó ilesa. El motociclista y su acompañante -ambos mayores de edad y también de Godoy Cruz- fueron trasladados al Hospital Centra. El conductor con politraumatismos y el acompañante con traumatismo de cráneo moderado con fractura. El peatón, vecino de Guaymallén, también fue derivado al mismo nosocomio con politraumatismos.