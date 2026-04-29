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Choque en cadena en el Acceso Este dejó 3 heridos, uno con fractura de cráneo: cortaron el tránsito

Un peatón cruzó la calzada en el Acceso Este y desencadenó el siniestro. La moto que impactó al auto no tenía patente colocada

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El accidente ocurrió en el Acceso Este a la altura de Guaymallén.

El accidente ocurrió en el Acceso Este a la altura de Guaymallén.

Un accidente en cadena sobre el Acceso Este dejó este miércoles tres personas heridas, dos de ellas trasladadas al Hospital Central con diagnósticos graves. El siniestro ocurrió pasadas las 16:40, a unos 100 metros antes del puente de hierro, en Guaymallén. El tránsito estuvo colapsado durante varios minutos.

Según las primeras averiguaciones, un peatón cruzó el Acceso Este de sur a norte cuando un Renault Kwid que circulaba en dirección este redujo la marcha para evitarlo. Una moto que venía detrás no alcanzó a frenar, chocó al automóvil y luego impactó al peatón.

accidente acceso este guaymallen 2
El motociclista fue trasladado al Hospital Central.

El motociclista fue trasladado al Hospital Central.

El accidente en Guaymallén

La conductora del Kwid, una mujer de 52 años de Godoy Cruz, resultó ilesa. El motociclista y su acompañante -ambos mayores de edad y también de Godoy Cruz- fueron trasladados al Hospital Centra. El conductor con politraumatismos y el acompañante con traumatismo de cráneo moderado con fractura. El peatón, vecino de Guaymallén, también fue derivado al mismo nosocomio con politraumatismos.

Los tres dieron 0,00 g/l en el dosaje de alcohol.

La motocicleta no tenía la patente colocada al momento del accidente. En el lugar trabajaron personal policial de jurisdicción, Policía Vial, Accidentología Vial Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

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