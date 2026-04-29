Un accidente en cadena sobre el Acceso Este dejó este miércoles tres personas heridas, dos de ellas trasladadas al Hospital Central con diagnósticos graves. El siniestro ocurrió pasadas las 16:40, a unos 100 metros antes del puente de hierro, en Guaymallén. El tránsito estuvo colapsado durante varios minutos.
Choque en cadena en el Acceso Este dejó 3 heridos, uno con fractura de cráneo: cortaron el tránsito
Un peatón cruzó la calzada en el Acceso Este y desencadenó el siniestro. La moto que impactó al auto no tenía patente colocada
Según las primeras averiguaciones, un peatón cruzó el Acceso Este de sur a norte cuando un Renault Kwid que circulaba en dirección este redujo la marcha para evitarlo. Una moto que venía detrás no alcanzó a frenar, chocó al automóvil y luego impactó al peatón.
El accidente en Guaymallén
La conductora del Kwid, una mujer de 52 años de Godoy Cruz, resultó ilesa. El motociclista y su acompañante -ambos mayores de edad y también de Godoy Cruz- fueron trasladados al Hospital Centra. El conductor con politraumatismos y el acompañante con traumatismo de cráneo moderado con fractura. El peatón, vecino de Guaymallén, también fue derivado al mismo nosocomio con politraumatismos.
Los tres dieron 0,00 g/l en el dosaje de alcohol.
La motocicleta no tenía la patente colocada al momento del accidente. En el lugar trabajaron personal policial de jurisdicción, Policía Vial, Accidentología Vial Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.