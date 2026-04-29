Le estacionaron un auto frente a su cochera y mandó a matar al conductor

Bajo las órdenes de Alvarenga, el grupo abordó a la víctima, lo sacaron violentamente de su auto, lo golpearon y le robaron el vehículo. En un intento desesperado por salvar su vida, Ortiz Ponce logró escapar a pie hacia una estación de servicio cercana, donde intentó ocultarse entre los autos estacionados.

Una persecución implacable

Lejos de desistir, la acusada dirigió a sus cómplices para que persiguieran al joven. La fiscalía estatal demostró que Alvarenga mantuvo el control de la situación en todo momento, ordenando explícitamente que lo encontraran y lo mataran. El desenlace fatal ocurrió en el estacionamiento de una iglesia cercana; allí, mientras la víctima intentaba huir nuevamente, Perdomo le efectuó varios disparos que le provocaron la muerte inmediata.

El fiscal Raymond A. Tierney destacó la frialdad de la acusada, señalando que "una persona murió simplemente por estacionar frente a la casa equivocada". La estrategia de la fiscalía se centró en demostrar que Alvarenga no solo instigó el hecho, sino que utilizó a menores de edad para consumar el crimen, lo que agravó su situación procesal.

Mientras que Perdomo se entregó en 2024 y espera su sentencia para mediados de mayo, la jueza del caso no mostró clemencia con Alvarenga. Con cargos confirmados por homicidio en primer grado, secuestro, robo y conspiración, la mujer pasará el resto de sus días en prisión, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de violencia irracional registrados en la región.