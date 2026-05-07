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Real Madrid en llamas: una dura pelea entre Valverde y Tchouameni terminó con el uruguayo en el hospital

Federico Valverde y Aurelién Tchouameni se cruzaron tras una entrenamiento del Real Madrid y el conflicto derivó en la ida del uruguayo al hospital

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se cruzaron tras una práctica del Real Madrid. 

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se cruzaron tras una práctica del Real Madrid. 

La interna en el Real Madrid está que arde. Con la temporada a punto de terminar, el vestuario del Merengue se presenta como un caos con el foco de la tormenta en la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouameni, en Valdebas durante una práctica, según revelaron medios españoles.

Con el Real Madrid ya eliminado de la Champions League, casi sin chances en La Liga española y afuera en octavos de final de la Copa del Rey, el panorama se complica en la Casa Blanca con las discusiones internas que han surgido en el seno del plantel y para con el entrenador, Álvaro Arbeloa.

Real Madrid y un vestuario en llamas

La discusión que trascendió primero en el elenco merengue fue la de Kylian Mbappé y un asistente de Álvaro Arbeloa, luego de que al francés le cobaran una posición adelantada durante un partido. Después vino el cruce entre Antonio Rudiger y Álvaro Carreras, donde se dice que el primero le dio una cachetada al segundo en una discusión en el vestuario.

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Federico Valverde y Aur&eacute;lien Tchouam&eacute;ni protagonizaron una pelea tras la pr&aacute;ctica del Real Madrid.&nbsp;

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea tras la práctica del Real Madrid.

Ahora, los protagonistas fueron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En medio del candor de un vestuario quebrado, el motivo que habría desatado la hecatombre habría sido una fuerte falta en la práctica del Real Madrid donde se enfrentaron ambos futbolistas y casi se van a las manos, continuando la discusión luego en las duchas.

Tras el cruce, el Pajarito Valverde debió ir al hospital -según informó el diario Marca- producto de una importante contusión en la cabeza que le dejó una herida a atender al uruguayo. "Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con una seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital", relató el medio español.

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Valverde debi&oacute; ir al hospital luego de una pelea con Tchouam&eacute;ni.&nbsp;

Valverde debió ir al hospital luego de una pelea con Tchouaméni.

El conflicto habría derivado en una reunión urgente con el plantel y la apertura de un expediente disciplinario a ambos futbolistas.

Este clima hostil se da en la previa del clásico ante el Barcelona que se jugará este domingo 10 de mayo por la fecha 35 de la Liga Española (a partir de las 16, hora argentina).

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