Real Madrid en llamas: una dura pelea entre Valverde y Tchouameni terminó con el uruguayo en el hospital

pelea real madrid valverde Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea tras la práctica del Real Madrid.

Ahora, los protagonistas fueron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En medio del candor de un vestuario quebrado, el motivo que habría desatado la hecatombre habría sido una fuerte falta en la práctica del Real Madrid donde se enfrentaron ambos futbolistas y casi se van a las manos, continuando la discusión luego en las duchas.

Tras el cruce, el Pajarito Valverde debió ir al hospital -según informó el diario Marca- producto de una importante contusión en la cabeza que le dejó una herida a atender al uruguayo. "Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con una seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital", relató el medio español.

real madrid pelea 1 Valverde debió ir al hospital luego de una pelea con Tchouaméni.

El conflicto habría derivado en una reunión urgente con el plantel y la apertura de un expediente disciplinario a ambos futbolistas.

Este clima hostil se da en la previa del clásico ante el Barcelona que se jugará este domingo 10 de mayo por la fecha 35 de la Liga Española (a partir de las 16, hora argentina).