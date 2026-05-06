Lo que viene para Independiente Rivadavia en dos frentes: el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia continuará con su agenda apretada tras empatar con Fluminense de Brasil. La Lepra afrontará partidos decisivos por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América.
Independiente Rivadavia seguirá con su agenda cargada tras empatar con Fluminense. La Lepra deberá afrontar en pocos días partidos decisivos por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores
Independiente Rivadavia continuará con su agenda apretada tras empatar con Fluminense de Brasil. La Lepra afrontará partidos decisivos por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América.
Alfredo Jesús Berti tendrá que extremar recursos para afrontar la exigente doble competencia, que se desarrolla de esa manera teniendo en cuenta la cercanía de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El equipo azul quedó primero en la Zona B con 34 unidades -le sacó 5 puntos al escolta River- y además lidera la tabla Anual, todo un logro, por lo que definirá en condición de local en los playoffs.
El equipo leproso jugará el sábado próximo desde las 21.30 con Unión de Santa Fe, en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Apertura. En caso de vencer al Tatengue, el equipo del Parque se mediría con el ganador de la serie entre los equipos cordobeses de Talleres y Belgrano. Ese hipotético partido sería el martes 12 de mayo y si lo gana la semifinal será, también en el Parque, el sábado 16 o domingo 17 de mayo.
Por último, el 21 y 27 de mayo el elenco sensación en el fútbol argentino visitará a Deportivo La Guaira de Venezuela y a Bolívar de Bolivia para completar la fase clasificatoria del certamen continental.
Será una nutrida agenda a la que deberá hacerle frente el equipo azul aunque ya cumplió un primer objetivo que era pasar de ronda en la Copa.