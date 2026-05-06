Lo que viene para Independiente Rivadavia en dos frentes: el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

El equipo azul quedó primero en la Zona B con 34 unidades -le sacó 5 puntos al escolta River- y además lidera la tabla Anual, todo un logro, por lo que definirá en condición de local en los playoffs.

El equipo leproso jugará el sábado próximo desde las 21.30 con Unión de Santa Fe, en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Apertura. En caso de vencer al Tatengue, el equipo del Parque se mediría con el ganador de la serie entre los equipos cordobeses de Talleres y Belgrano. Ese hipotético partido sería el martes 12 de mayo y si lo gana la semifinal será, también en el Parque, el sábado 16 o domingo 17 de mayo.

independiente rivadavia 2 Los hinchas de la Lepra acompañaron al equipo y podrían tener hasta 3 partidos seguidos de locales en el Torneo Apertura. Foto: Cristian Lozano/UNO

Por último, el 21 y 27 de mayo el elenco sensación en el fútbol argentino visitará a Deportivo La Guaira de Venezuela y a Bolívar de Bolivia para completar la fase clasificatoria del certamen continental.

Será una nutrida agenda a la que deberá hacerle frente el equipo azul aunque ya cumplió un primer objetivo que era pasar de ronda en la Copa.

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