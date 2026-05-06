Colocar una cuchara en la ventana de casa: por qué recomiendan hacerlo y cuál es el truco

Por qué se recomienda colocar una cuchara en las ventanas de casa

Desde hace décadas, en diversas regiones se tiene la creencia de que colocar cucharas de metal cruzadas en el marco de las ventanas ayuda a "ahuyentar" las fuertes lluvias. Así, se dice que el metal actúa como un elemento que corta la energía de la tormenta.

Antes de la llegada de los sensores inteligentes, la cuchara funcionaba como un aviso acústico. Al colocarla en equilibrio sobre el borde de la ventana, cualquier vibración inusual causada por intentos de forzar la seguridad de casa e incluso los temblores se convertía en una alarma de bajo costo.

ventana, cuchara Con este truco, puedes eliminar la presencia de aves y moscas.

Al colocar una cuchara de acero inoxidable (especialmente aquellas con acabado de espejo) en la parte exterior o colgada cerca del vidrio, se crean destellos de luz intermitentes. Este simple truco casero funciona como un repelente visual que alerta a pájaros y moscas.

Sea por tradición o por seguridad, y como puedes ver, este truco casero es altamente efectivo para cumplir con diferentes finalidades. ¿Estás listo para empezar a hacerlo?

Consejos a la hora de hacer este truco