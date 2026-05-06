Colocar una cuchara en la ventana de casa: por qué recomiendan hacerlo y cuál es el truco

El uso de cubiertos en lugares estratégicos de la casa no es algo nuevo. Históricamente, la cuchara ha sido protagonista de diversos rituales domésticos como, por ejemplo, el de el hecho de colocarla en alguna ventana de casa para lograr diferentes beneficios.
Aunque para muchos puede parecer una excentricidad, esta práctica en las ventanas de casa esconde motivos que van desde la sabiduría popular hasta soluciones ingeniosas para problemas cotidianos.
Por qué se recomienda colocar una cuchara en las ventanas de casa
Desde hace décadas, en diversas regiones se tiene la creencia de que colocar cucharas de metal cruzadas en el marco de las ventanas ayuda a "ahuyentar" las fuertes lluvias. Así, se dice que el metal actúa como un elemento que corta la energía de la tormenta.
Antes de la llegada de los sensores inteligentes, la cuchara funcionaba como un aviso acústico. Al colocarla en equilibrio sobre el borde de la ventana, cualquier vibración inusual causada por intentos de forzar la seguridad de casa e incluso los temblores se convertía en una alarma de bajo costo.
Al colocar una cuchara de acero inoxidable (especialmente aquellas con acabado de espejo) en la parte exterior o colgada cerca del vidrio, se crean destellos de luz intermitentes. Este simple truco casero funciona como un repelente visual que alerta a pájaros y moscas.
Sea por tradición o por seguridad, y como puedes ver, este truco casero es altamente efectivo para cumplir con diferentes finalidades. ¿Estás listo para empezar a hacerlo?
Consejos a la hora de hacer este truco
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Limpieza: asegúrate de que la cuchara esté bien pulida para que refleje la mayor cantidad de luz posible.
Ubicación: colócala en el ángulo donde reciba luz solar directa durante la mayor parte del día.
Seguridad: si la vas a dejar de forma permanente, asegúrala con un hilo de pescar invisible para que el viento no la convierta en un proyectil.