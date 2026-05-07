Por qué hay que remojar los frutos secos en agua antes de comerlos

¿Por qué conviene remojar los frutos secos en agua antes de comerlos?

Los frutos secos no son lo mismo que la fruta deshidratada y este es un detalle que no puedes dejar de lado. Este alimento es natualmente una semilla cubierta por una cáscara dura.

Contrariamente, las frutas deshidratadas son frutas de pulpas que fueron sometidas a un procedimiento por el que se les extrajo el agua del interior Ejemplo de ello son alimentos como ciruelas secas, damascos y pasas.

Los frutos secos, como las nueces, las almendras, las castañas y los pistachos, siempre se deberían activar en aga antes de consumirse, un paso que casi nadie realiza.

Los frutos secos en general son alimentos buenos para el corazón, regulan los niveles de colesterol malo en sangre, ayudan a controlar los niveles de presión arterial, generan saciedad y proporcionan antioxidantes.

Embed - Activación de Frutos Secos y Semillas

Son alimentos sumamente versátiles que se pueden usar como ingrediente en recetas saladas, dulces, en postres y se pueden consumir como snack en el día a día.

¿Por qué hay que activarlos en agua? Básicamente, porque la activación en agua sirve para eliminar los antinutrientes presentes en el fruto seco.

Los antinutrientes son compuestos presentes en algunos alimentos que interfieren en la absorción de nutrientes. Los frutos secos contienen ácido fítico, un antinutriente que protege a las semillas de factores externos cuando continuan en la planta.

Lo que actúa como protector de frutos secos, como impermeabilizante y antiplagas, en nuestro organismo puede que no sea tan bueno.

Minerales como el calcio, el magnesio y el hierro (presentes en los frutos secos) pueden unirse al ácido fítico y nuestro intestino no podría absorberlos.

La activación de los frutos secos en agua se debe realizar en nueces, almendras, avellanas, castañas, pistachos que no han sido tratados ni tostados. Es decir, se activan los que están en estado natural.

Solo hay que colocar una compotera con agua y añadir la porción de frutos secos que vas a comer al día siguiente. Déjalos en agua hasta la mañana, enjuágalos y deja que se sequen. Verás cómo el agua se torna de color oscuro.

¿Qué pasa si no activo los frutos secos?

frutos secos La activación es muy útil pero no obligatoria.

Este paso es importante, pero no realizarlo no representa ningún problema grave para la salud.

Activar los frutos secos facilita la digestión y la absorción de nutrientes. Si no los remojas no significa que tendrás deficit de nutrientes ni mucho menos.