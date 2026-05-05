Un clásico triunfal: el alfajor que era furor en la infancia y sigue conquistando las ventas en los kioscos

El alfajor más vendido en los kioscos

clasicos alfajores argenitinos Estos son los clásicos alfajores que conquistaron el paladar de todos, pero solo uno sigue liderando.

Los alfajores nunca pasaron de moda, uno va a un kiosco y probablemente no sean los mismos que hace unos años, pues ahora están reversionados con sabores premium o ediciones limitadas. Hoy se pueden encontrar con cacao puro, con doble bañado de chocolate, con merengue, con menta, sabor vino e incluso con un toque de Fernet; sin embargo muchos son un clásico y han sobrevivido al paso del tiempo.

De acuerdo con un informe de Infokioscos, los alfajores que lideran las ventas este año son:

Guaymallén Fantoche Rasta Jorgito Milka Capitán del Espacio Águila Terrabusi Tatín Jorgelín

Entre 2025 y 2026 algunos lanzamientos dieron de que hablar como el alfajor Rasta y otros más antiguos siguen siendo los clásicos que todo el mundo elige y por supuesto no han pasado de moda. Claro está que el consumo masivo dejó en vista que, no importa la innovación y la rareza, los argentinos siguen optando por ese que no falla al cumplir con lo esencial: sirve para cualquier momento u ocasión y siguen igual de ricos.

alfajor guaymallen y su dueño El alfajor Guaymallén es el líder indiscutido. En la imagen se ve el fundador de la empresa, junto a su familia en 1953 con uno de los primeros camiones de reparto de Guaymallen.

Guaymallén: la historia del alfajor que lidera el ranking

La historia de este alfajor empezó en el año 1945, cuando Ulpiano Fernández inició haciendo alfajores en las instalaciones de una panadería alquilada y ya para 1972 contaba con una planta de 120 mts2, 60 empleados y una producción de más de 180.000 alfajores diarios.

La clave de su éxito fue simple: brindar un alfajor rico, accesible, con sabor a verdad y sobre todo, hecho con el corazón. Su variedad es simple, pero única y entre los más conocidos tenemos: alfajor simple de chocolate, simple de dulce de leche, de membrillo.