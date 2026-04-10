Alfajores de maicena: la receta casera y suave con dulce de leche que se deshace en la boca

Los alfajores de maicena son una de las recetas más clásicas y buscadas de la cocina argentina. Estos alfajores caseros, elaborados con maicena, se destacan por sus tapas suaves y livianas, que combinan a la perfección con un relleno abundante de dulce de leche, logrando un sabor irresistible.
Receta para hacer alfajores de maicena
Ingredientes:
Para las tapas:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)
- 2 yemas de huevo
- 100 g de harina de trigo
- 200 g de maicena
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Opcional: 1/2 cdta. de sal
Para el relleno:
- 1 pote de dulce de leche
- Coco rallado
Cómo preparar alfajores de maicena: la receta, paso a paso
- Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
- En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos.
- Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.
Dentro de las recetas de alfajores, esta versión es ideal por su simpleza y resultados. Con pocos ingredientes (maicena, manteca, huevos y esencia de vainilla) se obtienen alfajores tiernos, delicados y con una textura que se deshace en la boca, perfectos para cualquier ocasión.
El toque final de esta receta de alfajores de maicena está en el clásico relleno de dulce de leche y el borde de coco rallado, que aporta contraste y realza el sabor. Así, estos alfajores caseros siguen siendo los favoritos para acompañar el mate o el café.