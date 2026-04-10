Alfajores de maicena: la receta casera y suave con dulce de leche que se deshace en la boca

100 g de manteca

100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)

2 yemas de huevo

100 g de harina de trigo

200 g de maicena

1/2 cdta. de polvo de hornear

Opcional: 1/2 cdta. de sal

Para el relleno:

1 pote de dulce de leche

Coco rallado

Alfajores de maicena

Cómo preparar alfajores de maicena: la receta, paso a paso

Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva. En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera. Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos. Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.

Dentro de las recetas de alfajores, esta versión es ideal por su simpleza y resultados. Con pocos ingredientes (maicena, manteca, huevos y esencia de vainilla) se obtienen alfajores tiernos, delicados y con una textura que se deshace en la boca, perfectos para cualquier ocasión.

El toque final de esta receta de alfajores de maicena está en el clásico relleno de dulce de leche y el borde de coco rallado, que aporta contraste y realza el sabor. Así, estos alfajores caseros siguen siendo los favoritos para acompañar el mate o el café.