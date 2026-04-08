Pan de queso derretido en sartén: la receta crujiente, sabrosa y sin horno en apenas 10 minutos

El pan de queso en sartén es una de las recetas más sencillas y prácticas para hacer en casa. Su elaboración es tan sencilla que no necesita demasiado tiempo de leudado y requiere de la utilización del horno. Su resultado es irresistible: es húmedo, tierno y sabroso.
Con solo cinco ingredientes y en apenas 10 minutos, el pan de queso se prepara sin horno. Esta receta es ideal para disfrutar en el desayuno o cualquier momento del día. Para el almuerzo o la cena, puedes combinarlo con una ensalada de hojas verdes o de tomate con palta.
Receta para hacer pan de queso en sartén
Estos son los ingredientes que necesitas para poder hacer esta receta en sartén:
Ingredientes:
- 250 g de harina común 0000
- 160 ml de agua
- 5 g de sal
- 3 g de levadura seca (puede ser levadura fresca)
- 8 fetas de queso
Cómo hacer pan de queso en sartén: la receta, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la harina en un y realiza un hueco en el medio. Incorpora el agua a temperatura ambiente junto con la sal. Remueve con los dedos hasta que ésta se disuelva.
- Suma al agua y la sal la levadura seca y revuelve suavemente para que se fusionen todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea. En caso de que se utilice levadura fresca en la receta, disuelve en agua antes de agregar.
- En la mesada de la cocina o una mesa, amasa suavemente la masa hasta lograr una consistencia sedosa. Coloca el bollo de masa en un recipiente con un poco de aceite o harina. Tapa con un repasador o papel film y espera que duplique su tamaño.
- En mesada o una mesa, coloca harina a modo de lluvia y vuelca la masa sobre ella. Mueve la masa un poco para que se desgasifique y, con un cuchillo, corta en cuatro partes iguales. Estira cada parte un poco y coloca en el centro dos lonjas de queso en fetas. Luego, cierra los extremos para que quede el lácteo en su interior.
- Lleva al fuego medio una sartén y comienza a cocinar el pan de queso. Se calcula unos 4 minutos de cada lado, procurando tapar la sartén para que el vapor también ayude a la cocción.
- Es opcional incorporar diferentes ingredientes en su interior, como por ejemplo trocitos de jamón, panceta, salame o cebolla caramelizada.