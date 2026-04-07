Cómo transformar tu televisor en un Smart TV sin el puerto HDMI y gracias a una tecnología sofisticada

hdmi smart tv Olvidate del puerto HDMI: cómo transformar tu televisor en un Smart TV.

Convertir el viejo televisor en un Smart TV a través del Wi-Fi Direct es un proceso de espejo o transmisión. El teléfono actuará como el cerebro del sistema, procesando las aplicaciones y el contenido, mientras que la tele funcionará como el monitor de salida.

Al activar Wi-Fi Direct en ambos equipos, se crea un enlace dedicado que puede superar los 30 metros de alcance, permitiéndote controlar la tele incluso desde otra habitación. En cuanto al contenido que podemos reproducir, aplicaciones como YouTube, Netflix o Twitch permiten enviar la señal directamente.

Al pulsar el ícono de transmisión, la TV comienza a reproducir el video utilizando los datos o el Wi-Fi del teléfono, eliminando la necesidad de menús lentos en el televisor.

Android A través del Wi-Fi Direct podrás convertir tu televisor en un Smart TV utilizando un teléfono.

Para que esta utilidad sea exitosa, es fundamental que el televisor cuente con soporte para redes inalámbricas y que las aplicaciones estén actualizadas en el teléfono. Además, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Si bien el HDMI sigue siendo una opción confiable, la comodidad que ofrece el Wi-Fi Direct redefine la forma en la que consumimos entretenimiento, convirtiendo la tele en un sofisticado Smart TV.