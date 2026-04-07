Cómo transformar tu televisor en un Smart TV sin el puerto HDMI y gracias a una tecnología sofisticada

Durante décadas, el puerto HDMI ha sido el estándar indiscutible para vincular un televisor con otros dispositivos, como una barra de sonido, una consola o una computadora. Sin embargo, el avance de las conexiones inalámbricas está jubilando a los cables físicos, convirtiendo la tele en un Smart TV, solo utilizando la potencia de nuestro teléfono.
Así de fácil podés transformar tu televisor en un Smart TV sin acudir al puerto HDMI
Pocos saben que la tecnología Wi-Fi Direct es una herramienta que traen casi todos los teléfonos y permite que dos dispositivos se conecten entre sí, sin necesidad de contar con un cable ni mucho menos acudir al puerto HDMI del televisor.
Es, esencialmente, un HDMI inalámbrico de alta velocidad. Mientras que tecnologías como el Bluetooth 5.0 operan a unos modestos 2 Mbps, Wi-Fi Direct puede alcanzar velocidades de hasta 250 Mbps, lo que garantiza la transmisión de contenido en 4K y audio de alta fidelidad sin retrasos ni interferencias, mejorando notablemente la imagen si conectamos el celular al televisor a través de esta función.
Convertir el viejo televisor en un Smart TV a través del Wi-Fi Direct es un proceso de espejo o transmisión. El teléfono actuará como el cerebro del sistema, procesando las aplicaciones y el contenido, mientras que la tele funcionará como el monitor de salida.
Al activar Wi-Fi Direct en ambos equipos, se crea un enlace dedicado que puede superar los 30 metros de alcance, permitiéndote controlar la tele incluso desde otra habitación. En cuanto al contenido que podemos reproducir, aplicaciones como YouTube, Netflix o Twitch permiten enviar la señal directamente.
Al pulsar el ícono de transmisión, la TV comienza a reproducir el video utilizando los datos o el Wi-Fi del teléfono, eliminando la necesidad de menús lentos en el televisor.
Para que esta utilidad sea exitosa, es fundamental que el televisor cuente con soporte para redes inalámbricas y que las aplicaciones estén actualizadas en el teléfono. Además, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.
Si bien el HDMI sigue siendo una opción confiable, la comodidad que ofrece el Wi-Fi Direct redefine la forma en la que consumimos entretenimiento, convirtiendo la tele en un sofisticado Smart TV.