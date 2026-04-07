La estrategia de Alfredo Cornejo para estirar los pagos de deuda a 2 y 3 años

Vìctor Fayad.jpg El ministro de Hacienda, Víctor Fayad se ilusiona con que el adelanto de coparticipación llegue a unos $130.000 millones y también con colocar bonos de la provincia por unos $75.000 millones para refinanciar vencimientos de deuda de Mendoza.

Y tras ese pago, el mismo Fayad admitió que tenía previsto salir a colocar bonos provinciales para refinanciar futuros vencimientos.

Uno de ellos se da en junio cuando el Estado mendocino deberá pagar unos $50.000 millones.

Para cubrir esas erogaciones, Hacienda no sólo se ilusiona con que lleguen los adelantos de coparticipación, que son muy conveniente por las bajas tasas de interés que cobrará la Nación, sino también a colocar esos bonos y lograr diferir los pagos 2 y 3 años.

Las razones de Fayad para tomar adelantos de coparticipación

Este lunes, luego de que Javier Milei confirmara que otorgará adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones a cada una de las 12 provincias beneficiadas, entre ellas Mendoza, el ministro Víctor Fayad deslizó que sus pretensiones es que esos adelantos ronden los $130.000 millones con la idea de que sirvan para amortizar y refinanciar deuda.

"Para nosotros es una oportunidad de financiarnos a una tasa baja y básicamente vamos a destinar ese adelanto de coparticipación al pago de la deuda porque se acercan amortizaciones de deuda. La diferencia es importante porque a este adelanto tendrá una tasa de interés anual del 15%, mientras que en el mercado internacional la tasa ronda el 35%", contó Fayad a Diario UNO.