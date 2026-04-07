Ante la difícil situación económica, marcada por la baja en la recaudación y una evidente caída de la coparticipación, Alfredo Cornejo no sólo aprovechará el adelanto de esa coparticipación que ya otorgó Javier Milei a 12 provincias, sino que además este martes saldrá a tomar deuda para refinanciar los vencimientos de la deuda de Mendoza que se avecinan.
La estrategia de Alfredo Cornejo para estirar los pagos de deuda a 2 y 3 años
Además de usar los adelantos de coparticipación que ya otorgó Javier Milei, Alfredo Cornejo decidió refinanciar vencimientos de deuda a 24 y 36 meses
La idea del Gobierno, que gestó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, es salir a colocar bonos de la provincia con vencimientos a 24 y 36 meses por unos $75.000 millones para cubrir los vencimientos que se avecinan.
Hay que recordar que en marzo pasado la provincia pagó con fondos propios un vencimiento de deuda del Bono 2029 de U$S54.518.269,23.
Y tras ese pago, el mismo Fayad admitió que tenía previsto salir a colocar bonos provinciales para refinanciar futuros vencimientos.
Uno de ellos se da en junio cuando el Estado mendocino deberá pagar unos $50.000 millones.
Para cubrir esas erogaciones, Hacienda no sólo se ilusiona con que lleguen los adelantos de coparticipación, que son muy conveniente por las bajas tasas de interés que cobrará la Nación, sino también a colocar esos bonos y lograr diferir los pagos 2 y 3 años.
Las razones de Fayad para tomar adelantos de coparticipación
Este lunes, luego de que Javier Milei confirmara que otorgará adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones a cada una de las 12 provincias beneficiadas, entre ellas Mendoza, el ministro Víctor Fayad deslizó que sus pretensiones es que esos adelantos ronden los $130.000 millones con la idea de que sirvan para amortizar y refinanciar deuda.
"Para nosotros es una oportunidad de financiarnos a una tasa baja y básicamente vamos a destinar ese adelanto de coparticipación al pago de la deuda porque se acercan amortizaciones de deuda. La diferencia es importante porque a este adelanto tendrá una tasa de interés anual del 15%, mientras que en el mercado internacional la tasa ronda el 35%", contó Fayad a Diario UNO.