Javier Milei oficializó un anticipo de coparticipación para Mendoza frente a una caída de la recaudación

alfredo cornejo victor fayad Desde el Gobierno aún no precisaron cuál es el monto que recibirá Mendoza por el anticipo de la coparticipación. En la foto: el gobernador Alfredo Cornejo y el responsable de Hacienda, Víctor Fayad.

La devolución se realizará mediante retenciones automáticas de la coparticipación y otros recursos nacionales. Las provincias deberán autorizar estas retenciones como garantía de pago.

Varias jurisdicciones que lo solicitaron atraviesan problemas de flujo, principalmente atribuidos a una brusca caída en la recaudación.

Caída de la coparticipación

El decreto -que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo- habilita asistencia financiera inmediata a provincias con problemas de liquidez, pero bajo un esquema de devolución rápida, con intereses y garantizada por la coparticipación.

Sin embargo, los problemas de liquidez también están vinculados a la caída de la coparticipación federal por una retracción de las fuentes de financiamiento vía impuestos. Es decir, la baja del consumo influye directamente en lo que se reparte después en tributos nacionales a las provincias.

Además, el esquema fiscal actual, con menor presión tributaria en algunos segmentos y una economía aun en proceso de recuperación, limita la expansión de la recaudación nacional. Esto repercute directamente en la coparticipación, que depende de impuestos sensibles al nivel de actividad.

Cornejo Caputo foro inversiones negocios vendimia El gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en Vendimia.

En síntesis, la baja de la coparticipación no responde a un único factor, sino a la combinación de menor consumo, caída real en la recaudación de impuestos clave como el IVA y el efecto de la inflación sobre los ingresos transferidos a la provincia.

El reclamo de Alfredo Cornejo en la Vendimia

Durante los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el gobernador Alfredo Cornejo reclamó en el Foro de Inversiones una reforma de la Ley de Coparticipación, en donde sean premiadas aquellas provincias que atraen inversiones.

En aquel momento, Cornejo subrayó que la provincia es una de más perjudicadas con el reparto de recursos, al tiempo que advirtió la vinculación con una reforma tributaria para cuidar la actividad privada.

Por otra parte, planteó la necesidad de discutir cambios en la Ley de Coparticipación Federal para que premie a las provincias que generan más actividad privada.

“Necesitamos una ley que distribuya los recursos con incentivos para tener más sector privado. La coparticipación actual no premia lo que hace Mendoza”, insistió.