Montero admitió que Milei le recortó a Mendoza $400 millones mensuales para Salud

Embed - Rodolfo Montero: "la NACIÓN busca delegar la SALUD a las PROVINCIAS"

"Pero el recorte fuerte se da ahora en el programa Remediar, que enviaba muchísimos medicamentos a los Centros de Salud para enfermedades crónicas y antibióticos. Ahora recortó esos cientos de medicamentos y va a enviar sólo 3 para enfermedades cardiovasculares", detalló Montero.

Y reconoció que ese último recorte "sí tiene un impacto mayor para la provincia. En total son entre $300 millones y $400 millones mensuales que se recortaron, de lo que termina haciéndose cargo la provincia".

Rodolfo Montero en Séptimo Día

Según precisó para paliar en algo todo ese gasto extra que costea la provincia, él ideó la opción de importar medicamentos y algunas estrategias más como el sistema para cobrarles a las obras sociales las atenciones que el sistema público les presta a sus asociados.

"Todo eso te da oxígeno para paliar los recortes de Nación", sinceró.

"No está colapsada la guardia del Notti"

Montero, reconoció que en los últimos días se percibió en los hospitales públicos un pico de enfermedades respiratorias, vinculadas a la nueva cepa de la gripe europea ( gripe A H3N2 subclado K), "lo estamos viendo 5 semanas antes de lo que pasó el año pasado".

Pero rechazó de plano la denuncia de ATE que indicaba que la guardia del hospital pediátrico Humberto Notti haya estado colapsada.

"No está colapsada, hay 8 o 9 pediatras permanentes en todas las guardias del Notti. Pero esto no sólo pasa ahí, se da también en los otros hospitales y centros de salud que guaridas con pediatrías, todos tienen una demanda mucho más alta que lo habitual sobretodo en el foco de contagio que se da en niños de entre 4 y 14 años", puntualizó.

Y aseguró que no hay tanto contagio de gripe en bebés y en adultos mayores, y atribuyó ese logro a que funcionó la estrategia de empezar tempranamente con la vacunación de esa población vulnerable.

Rodolfo Montero asumió que el sistema de salud está "estresado" por la cantidad de contagios de gripe, pero aseguró que sigue dando respuestas y apeló a sus estadísticas para probarlo: "Nosotros atendemos 20.000 consultas por día. Hemos hecho un 35% más de consultas médicas que en el primer trimestre del año pasado".