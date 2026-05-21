Javier Milei anunció la baja de retenciones para la soja, el trigo y la cebada

Milei sacó pecho por la gestión legislativa, defendió el rumbo económico de Luis Caputo y denunció otra vez que la oposición intentó un "golpe de Estado" financiero.

javier milei en la bolsa de cereales1 Javier Milei habló ante empresarios del sector del campo. Foto: Bolsa de Cereales

"Como los Rolling Stones"

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, escenario que utilizó para anunciar un plan de reducción de derechos de exportación y para lanzar durísimas definiciones políticas.

Acompañado por gran parte de su gabinete, el mandatario celebró el triunfo legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados de la jornada previa, comparando la votación con un resultado futbolístico aplastante contra el kirchnerismo y asegurando que su equipo de gobierno funciona "como los Rolling Stones".

En el plano estrictamente económico, Milei combinó los anuncios impositivos con una encendida defensa del plan macroeconómico liderado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El jefe de Estado repasó las últimas cifras del INDEC que marcaron un repunte de la actividad y aseguró que el país se encuentra a las puertas de una "revolución de la riqueza", estructurada sobre el principio innegociable del equilibrio fiscal. En esa línea, prometió que la prioridad absoluta de su administración seguirá siendo el achicamiento del gasto público para poder avanzar de manera sostenible en la eliminación de gravámenes que asfixian la producción.

Sin embargo, el discurso presidencial también estuvo marcado por la denuncia de un "saboteo deliberado" por parte de la oposición durante el último año. Milei describió un intento de "golpe de Estado" coordinado entre sectores políticos, la calle y medios de comunicación, precisando que le plantaron 40 leyes para romper el superávit y gatillar una corrida cambiaria que estimó en 70.000 millones de dólares. Según el mandatario, el modelo resistió el ataque financiero sin devaluar, logrando quebrar la recesión e iniciando un proceso de fuerte caída de los índices de pobreza.

javier milei en la bolsa de cereales Fuertes definiciones dejó Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Las definiciones clave de Javier Milei en la Bolsa de Cereales

"Le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión. 13 a 0 les ganamos. ¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?".

"Mi equipo de gobierno es como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica".

"A partir de junio de este año, la alícuota de retenciones al trigo y la cebada pasará de 7,5% a 5,5%. Y a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar las retenciones a la soja entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos".

"No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero".

"Nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos. Los impuestos son un robo y nadie los paga por gusto. Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad".

"El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado".

"Básicamente lo que ocurrió el año pasado es un intento de golpe de Estado coordinado entre la política, con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu quo".

"Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud, de 70 mil millones de dólares, y jamás pudo la Argentina resistir como resistió gracias a este maravilloso modelo que diseñó Toto Caputo. No pudieron violentar el modelo cambiario".

"Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento de 5,5% interanual y 3,5% desestacionalizado, rompiendo el máximo histórico de la variable, con un crecimiento de las exportaciones de 33%".

"Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos. Todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos".

"Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas: un modelo sistemático de expoliación para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes. No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación".