Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: "No subestimen al presidente"

santiago caputo, javier milei y martin menem Santiago Caputo, Javier Milei y Martín Menem. Foto: Noticias Argentinas

El origen de la disputa y la explicación ante el jefe de Estado

La controversia digital comenzó a partir de la difusión de un enlace web proveniente de una cuenta de Instagram asignada a un colaborador del legislador riojano. De acuerdo con el descargo brindado por el propio Martín Menem, el material enviado de forma privada fue manipulado por terceros con la intención de perjudicar su imagen pública y sembrar discordia dentro de la estructura gubernamental de La Libertad Avanza.

El legislador detalló que se comunicó directamente con el mandatario el mismo sábado en que se inició la polémica para aclararle los pormenores del episodio. En esa conversación, el diputado nacional especificó que la aparición de su identidad digital en dicho espacio se debió a una captura de pantalla malintencionada y ajena a su voluntad, descartando de plano cualquier tipo de operación política en contra de la administración central.

Javier Milei intervino con posterioridad en declaraciones periodísticas para respaldar la postura de su funcionario. En sus intervenciones ante la prensa, el titular del Poder Ejecutivo ratificó que la situación ya había sido debidamente explicada en el seno del Gabinete nacional y coincidió en que se trató de un hecho prefabricado por sectores externos al nucleamiento libertario, buscando desactivar la escalada del conflicto mediático.

Las diferencias se resuelven en el vestuario

A pesar de la intensidad del debate en los canales de comunicación y plataformas virtuales, el dirigente buscó restarle dramatismo al conflicto de cara a las próximas actividades de la mesa política en la Casa Rosada. En ese sentido, Martín Menem utilizó una metáfora deportiva y aseguró que cualquier tipo de situación o de discrepancia entre los miembros del oficialismo se resuelve puertas adentro, lejos de la exposición pública.

El titular de la Cámara baja apeló a conceptos clásicos de la conducción de equipos para señalar que los roces son habituales en la actividad política y en las organizaciones complejas. Sin embargo, enfatizó que la prioridad del espacio debe ser trabajar de manera coordinada para alcanzar las metas trazadas por la conducción nacional, evitando alimentar debates que considera inconducentes para la marcha del plan del gobierno nacional.

Martín Menem.jpg Martín Menem habló de la interna en La Libertad Avanza.

Para reafirmar su postura, el legislador confirmó su asistencia a las reuniones habituales de coordinación política previstas para el inicio de la semana, donde coincidirá formalmente con Santiago Caputo. Manifestó que el encuentro se desarrollará con absoluta normalidad y que el vínculo entre las distintas terminales del oficialismo se mantendrá enfocado en la obtención de resultados institucionales y legislativos concretos.

Resultados legislativos y el panorama económico actual

Más allá de los ruidos en las plataformas digitales, el vicepresidente de La Libertad Avanza remarcó que la labor parlamentaria no sufrió alteraciones debido a las discusiones del entorno presidencial. El legislador puso de relieve que las sesiones se desarrollaron con tranquilidad; el cuerpo legislativo logró avanzar en el tratamiento de los proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo Nacional.

En relación con el contexto económico del país, Martín Menem se mostró optimista respecto del rumbo adoptado por la gestión económica actual. El diputado consideró que los indicadores más críticos vinculados a la suba de precios comenzaron a mostrar signos de estabilización y destacó el desempeño del ministerio de Economía en el ordenamiento de las variables financieras fundamentales de la administración.

Finalmente, el referente libertario contrastó la percepción de los sectores de la oposición y de ciertos medios tradicionales con los datos que maneja la administración. Aseguró que la reactivación se evidencia gradualmente en la mayoría de los sectores productivos nacionales, y descartó cualquier tipo de especulación de carácter electoral vinculada a su figura, ratificando su compromiso de cumplir con el mandato institucional encomendado en el Congreso.