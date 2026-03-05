Alfredo Cornejo reclamó la reforma de la ley de coparticipación frente a Luis Caputo y empresarios

Además, Alfredo Cornejo hizo foco en la articulación publico-privada que se ha logrado junto a los empresarios para el desarrollo de herramientas de información, ordenamiento legislativo y políticas tendientes a la búsqueda de inversiones.

Alfredo Cornejo durante su participación en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos.

Alfredo Cornejo reiteró su apoyo a las políticas nacionales y destacó a Mendoza por "anticiparse"

"Hace casi una década iniciamos discusiones que se están dando ahora a nivel nacional", expresó el gobernador.

"Mendoza está especialmente preparada para la nueva etapa de la Argentina en la que estamos trabajando codo a codo y que va a exigir eficiencia real", dijo firme Alfredo Cornejo.

"Cuando la inflación baja, hay que producir y competir mejor. Compartimos la visión de transformación con la Nación y acompañamos ese proceso porque la Argentina necesita reglas más claras", afirmó.

Sobre la apertura de la economía, advirtió que no puede ser leída como una amenaza, sino como una invitación a la competencia. Y expresó que las pymes mendocinas están preparadas para ello.

El gobernador Alfredo Cornejo en su presentación en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Alfredo Cornejo, Luis Caputo, Martín Clément y Marcos Calvente.

"La inversión es la clave del crecimiento que da paso al desarrollo humano y es ocupa un lugar central de la agenda provincial y nacional.

Mendoza viene trabajando para que el sector privado pueda generar riqueza. La provincia lo puede hacer, además de sus virtudes, porque tiene un gobierno con convicciones claras pro empresa, que, a la vez, no renuncia a la educación y a la armonía social buscando estándares de eficiencia", expresó el gobernador.

Y destacó en su discurso que "el Estado no compite con la inversión privada, sino que la habilita". Por eso, cree el gobernador, "Mendoza está en una posición de ventaja respecto a otras provincias".

Para Alfredo Cornejo "la política sostenida en el tiempo construye certidumbre, que es la materia prima de la inversión y el origen de la confianza.

La confianza se construye en el tiempo, aunque no haya aplausos y aunque el contexto nacional sea adverso. Mendoza sostiene el equilibrio fiscal como una política sostenida, como un piso para impulsar el crecimiento. Ese equilibrio nos permitió seguir tomando decisiones de largo plazo cuando el panorama nacional se complicó".

Empresarios en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. El Foro de Inversiones y Negocios del Consejo Empresario Mendocino (CEM) vive su séptima edición.

El reclamo de Alfredo Cornejo por la coparticipación

"Este esfuerzo dirigido al sector privado y al gobierno nacional merece ser ponderado: Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada por la ley de coparticipación en el país", expresó con dureza el gobernador.

Y ejemplificó: "Sí Mendoza recibiera la copa per capit awue reciben provincias comparables con nosotros podríamos haber bajado un 50% más los impuestos".

Cornejo pidió que Mendoza sea reconocida en ese sentido, tanto en la práctica como en el plano político, no solo en lo académico.

Alfredo Cornejo y la importancia de la reforma laboral para la minería en Mendoza

"El inversor que mira la minería tiene que saber qué Mendoza ha dado pasos significativos construyendo una nueva institucionalidad para reconstruir el sector a futuro. Y en ese camino, la reforma laboral que hemos acompañado puede ser un factor central", analizó el gobernador en el foro de empresarios.

En ese sentido, expresó que hace años viene bregando por la regionalización de los convenios colectivos de trabajo.

El gobernador Alfredo Cornejo en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Alfredo Cornejo participó del 7º Foro de Inversiones y Negocios del Consejo Empresario Mendocino (CEM).

El pedido por la reforma tributaria

Así como lo hizo Clément, Cornejo pidió ante Caputo por una reforma tributaria integral.

"Bajar impuestos y simplificar no es solo una demanda empresarial, es la única forma de que más argentinos elijan la formalidad. Y un país con más trabajadores registrados, es un país con más confianza", expresó dejando clara la posición que une al Gobierno de Mendoza con el empresariado.

"Mendoza no promete milagros, ofrece experiencia, previsibilidad y un rumbo. Empezamos antes, sostuvimos el camino y hoy estamos en condiciones de decir que nuestra provincia puede ser protagonista de la nueva Argentina que está llegando", cerró Alfredo Cornejo.