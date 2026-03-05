El presidente del CEM pidió por la reforma tributaria y un cambio en la coparticipación

Presentación durante el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Palabras inaugurales de Martín Clément, el presidente del Consejo Empresario Mendocinos (CEM).

También reclamó por la reforma tributaria integral, que viene demorada.

Apoyo a medidas nacionales desde el CEM

"Bregamos por una administración responsable y austera. Valoramos el proceso de reducción del peso del Estado", expresó Martín Clément en la apertura del foro de Inversiones y Negocios.

"Reconocemos la labor del gobierno nacional. Destacamos el proceso de simplificación, la ley de reforma laboral, la de inocencia fiscal y esperamos que se trate una reforma tributaria integral con el objetivo de disminuir la carga laboral y así, la informalidad", dijo.

"Por su ubicación geográfica, Mendoza es una provincia capaz de atraer inversiones y contribuir al desarrollo nacional", destacó.

La confianza y el crecimiento como desafío

"En los últimos años, hasta 2023, el PBI creció apenas 1% en términos reales y las consecuencias se ven en el estancamiento del empleo. Ahora aparecen señales de recuperación pero el desafío es consolidar la trayectoria de crecimiento sostenido para reducir la pobreza. Creemos que se debe confiar y que ha llegado un nuevo tiempo para hacerlo realidad", dijo el empresario.

Participantes en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Foro de Inversiones y Negocios 2026.

Y agregó: "Las empresas invierten más dónde confían y prefieren hacer negocios con quienes tienen relación de más tiempo".

Hablando también en ese sentido, recordó que la "parálisis minera se debió a la sobreactuación por la 7722", que terminó generando una falta de confianza no solo en la sociedad mendocina sino también en los inversores.

"Incrementar la confianza es fundamental para desarrollarnos como sociedad", expresó Clément, en la previa de los discursos de Alfredo Cornejo y Luis Caputo.