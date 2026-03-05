Las bodas de plata de la Fiesta de la Cosecha fue a puro rock sinfónico con Las Pelotas

Fiesta de la Cosecha 2026- Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo cumplió un año mas con la tradición de cosechar en los viñedos del aeropuerto junto a las reinas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Antes del inicio del show central, tomaron protagonismo las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026, junto a las soberanas actuales, el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes, entre otras autoridades. Con folclore cuyano interpretado por músicos locales, las reinas cosecharon las vides ubicadas debajo del escenario, como es tradición en este evento que forma parte del calendario de la Vendimia.

La Fiesta de la Cosecha es un espectáculo único en el país al ser al aire libre, entre viñedos instalados en un aeropuerto, con una orquesta de decenas de músicos que cruzan sus talentos con artistas o bandas de la música popular argentina.

Homenaje musical a los 25 años de la Fiesta de la Cosecha

Y este año en especial, la obertura de la sesión de la Filarmónica de Mendoza fue compuesta para celebrar los 25 años de vigencia de la fiesta. De ahí que la orquesta interpretó una pieza con fragmentos de voces que participaron de la Cosecha en su historia, voces que aparecieron en pantalla, en audio y video, fusionándose al vivo sinfónico.

Por primera vez en su historia, Las Pelotas se entregó a la aventura de llevar sus hits rockeros al universo sinfónico. Y valió la pena el desafío.

Pero también valió llegar temprano al predio del aeropuerto para degustar ofertas gastronómicas de la región, la música cuyana en el Patio Malbec, así como el conjunto de cuecas, gatos y tonadas que regó en el escenario mayor de la Fiesta de la Cosecha un grupo de cantantes mendocinos.

Fiesta de la Cosecha 2026 con cantantes folclóricos mendocinos y la Orquesta Filarmónica de Mendoza Voces cuyanas junto a la Filarmónica dirigida por "Pupi" Spatocco aportaron folclore, alegría y tradición a la Fiesta de la Cosecha 2026. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Es que mientras las reinas cosechaban junto a sus intendentes, los artistas locales Celeste Fredes, Cristina Pérez, Lisandro Bertín y Paula Neder, coordinados por el arreglador y multi-instrumentista Nico Diez, ofrecieron un set folclórico tradicional de alto vuelo que reafirmó la identidad cultural de Mendoza y renovó sus votos por la tradición de la Vendimia.

La Fiesta de la Cosecha tiene memoria y solidaridad

Después hubo un momento para el segmento "In Memorian", recordando a quienes han sido parte de la Fiesta de la Cosecha en su trayectoria y ya no están en este plano: el músico mendocino Jorge Marziali, el cantante y charanguista Jaime Torres y María del Valle Herrera quien formó parte de la organización de la fiesta.

Otra particularidad de la Fiesta de la Cosecha, además de su insignia artística es su espíritu solidario. De ahí que los espectadores en esta edición 2026 donaron alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026 Daffuncchio en la voz y Sonia Álvarez en el arpa interpretaron "Víctimas del cielo" en la Fiesta de la Cosecha 2026. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Y quienes no pudieron asistir, siguieron la fiesta en streaming a través del canal de YouTube “El Vino Nos Une” y de la pantalla de la TV Pública.

Las Pelotas y la Filarmónica cosecharon ovaciones y pogo

Con "Cuantas cosas" eligió Las Pelotas dar inicio al concierto que ofrecieron 80 músicos, entre la banda porteña y los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Para interpretar "Víctimas del cielo", Daffunchio invitó a Sonia Álvarez a tocar el arpa en una acústica y sentida versión que ya han recreado en vivo.

"Es clara", "Cuándo podrás amar" y "Personalmente" se fueron entrelazando casi sin mediar palabra entre Las Pelotas y el público que colmó el predio donde se desarrolla la Fiesta de la Cosecha en el aeropuerto.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026 Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, cantaba por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Todo simulaba armonía clásica y contemplación melódica hasta que llegó la intro de "Shine" y por fin apareció el pogo lógico que se arma en los recitales de Las Pelotas.

Para la despedida nada mejor que la "uva"

Antes, una exquista intro sinfónica con reminiscencias holísticas de "Será" había maravillado hasta que el estribillo volvió a los orígenes y el agite fue total en los viñedos del Aeropuerto de Mendoza.

Uno de los temas esperados -valga la redundancia- no se hizo esperar y sonó "Esperando el milagro" para satisfacción de los fans originarios de Las Pelotas, un hit que la banda compuso hace ya 23 años.

El final no sorprendió a nadie. "Uva, uva" aguardaba su momento de cierre para la Fiesta de la Cosecha 2026 que festejó con luminosos sonidos del brindis por una nueva Vendimia.