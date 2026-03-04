En el corazón de la región de América del Sur, una pulsación se siente en cada tramo de una obra gigante. Se trata de una puente que no solo atraviesa un río, sino que simboliza la voluntad de unir regiones enteras, acortar distancias y despertar posibilidades que parecían dormidas.
Mientras la obra avanza, crece también la certeza de que grandes infraestructuras como esta no solo conectan ciudades, ríos o carreteras, también conectan sueños y futuros posibles. Te contamos sobre este puente monumental de América del Sur.
El puente clave que unirá América del Sur: reducirá los costos y tiempos de transporte
Se trata del puente Bioceánica uno de los puentes más amplios de América del Sur. Este puente no nació de la noche a la mañana. Es parte de un esfuerzo mayor conocido como el Corredor Bioceánico de Capricornio o Corredor Bioceánico Vial.
Una iniciativa que, desde hace años, busca establecer una vía terrestre que conecte los océanos Atlántico y Pacífico a través de carreteras, puentes y pasos fronterizos entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. La lógica, es simple: ¿por qué no abrir una ruta continental que permita que los bienes y las personas atraviesen América del Sur con la misma fluidez que las aguas marinas?
¿Cómo será este puente único de América del Sur?
Este puente forma parte de la Ruta PY15 de Paraguay, también llamada Corredor Bioceánico, y su trazo une directamente Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Murtinho (Brasil) sobre el río Paraguay. La obra ha avanzado rápidamente, con más de 78% de ejecución, y solo falta la unión del tramo central para completar el cruce físico entre ambos países.
Este puente posee:
- un cableado de miles de metros
- enlaza a todo el continente
- tiene una longitud total de 1,294 metros.
- su diseño es de tipo atirantado, con un tramo central de 350 metros sostenido por cables.
- una infraestructura monumental cuya proyección
- más de 7km de longitud
- El esqueleto de acero y concreto que hoy cruza el Chaco paraguayo es la expresión más concreta de ese sueño.