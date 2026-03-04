Mientras la obra avanza, crece también la certeza de que grandes infraestructuras como esta no solo conectan ciudades, ríos o carreteras, también conectan sueños y futuros posibles. Te contamos sobre este puente monumental de América del Sur.

Puente

El puente clave que unirá América del Sur: reducirá los costos y tiempos de transporte

Se trata del puente Bioceánica uno de los puentes más amplios de América del Sur. Este puente no nació de la noche a la mañana. Es parte de un esfuerzo mayor conocido como el Corredor Bioceánico de Capricornio o Corredor Bioceánico Vial.