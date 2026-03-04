Empleadas domésticas: ¿de cuánto es el bono extra en marzo?

Categoría 1: Supervisora

Por hora: $4.013,30 (con retiro) y $4.382,63 (sin retiro).

Mensual: $500.649,26 (con retiro) y $556.024,76 (sin retiro).

Categoría 2: Personal para tareas específicas.

Por hora: $3.807,87 (con retiro) y $4.161,54 (sin retiro).

Mensual: $466.154,67 (con retiro) y $517.277,03 (sin retiro).

Categoría 3: Caseros

Por hora: $3.599,86.

Mensual: $455.160,14.

Categoría 4: Asistencia y cuidado de personas.

Por hora: $3.599,86 (con retiro) y $4.012,14 (sin retiro).

Mensual: $455.160,14 (con retiro) y $505.578,34 (sin retiro).

Categoría 5: Personal para tareas generales.

Por hora: $3.348,37 (con retiro) y $3.599,86 (sin retiro).

Mensual: $410.773,52 (con retiro) y $455.160,14 (sin retiro).

Obligaciones del empleador para trabajadores registrados

Los montos detallados se pagarán a los valores mínimos legales para el personal debidamente registrado. Los empleadores deben abonar el salario conforme a la categoría declarada, realizar los aportes a la seguridad social, contratar la cobertura de riesgos del trabajo y entregar recibo de sueldo mensual. Las trabajadoras no registradas no cuentan con garantía de percepción de estos montos ni de los adicionales establecidos en la normativa vigente. Tampoco acceden de manera formal a derechos laborales como vacaciones pagas, licencias por enfermedad, cobertura por maternidad y aportes jubilatorios. Obviamente su situación es ilegal.

Empleada doméstica.jpg Las empleadas domésticas cobrarán un bono de $20.000 o su proporcional a las horas que trabajen por semana.

Empleadas domésticas: bono 2026, montos y condiciones

La negociación salarial de febrero también dispuso el pago de una suma no remunerativa por única vez, a cargo del empleador. Este refuerzo se liquida en febrero y marzo, en función de la cantidad de horas semanales declaradas.

Los montos establecidos son los siguientes:

Hasta 12 horas semanales: $8.000 en febrero y $8.000 en marzo.

$8.000 en febrero y $8.000 en marzo. De 12 a 16 horas semanales: $11.500 en cada mes.

$11.500 en cada mes. Más de 16 horas semanales: $20.000 mensuales.

$20.000 mensuales. Personal sin retiro: $20.000 en cada período, independientemente de la carga horaria.

Por ser una suma no remunerativa, estos importes no están sujetos a aportes ni contribuciones a la seguridad social. No obstante, deben consignarse en el recibo de sueldo bajo un concepto específico, a fin de dejar constancia formal del pago y evitar contingencias administrativas.

Adicionales por zona desfavorable y antigüedad

Se mantiene vigente el adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en determinadas jurisdicciones del sur del país. Este plus alcanza a las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como al Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Además, corresponde abonar un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Este concepto se calcula sobre el salario mensual y debe figurar discriminado en el recibo.

El nuevo esquema salarial para empleadas domésticas 2026 establece así los valores mínimos que regirán durante el primer trimestre del año, a la espera de futuras instancias de revisión en el ámbito de la negociación sectorial.