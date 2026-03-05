Inicio Sociedad Potus
Problemas de potus: por qué las hojas de mi planta no crecen y se quedan pequeñas

Cuando notamos algo raro en las hojas de nuestra planta de potus, no hay que alarmarse; simplemente debemos detectar la causa del problema

Por Isabella Brosio [email protected]
No te asustes si las hojas de tus plantas crecen más pequeñas de lo normal. 

El potus o Epipremnum aureum es una de las plantas de interior más lindas, populares y elegidas para decorar el hogar. Cuando sus hojas están más pequeñas de lo normal, no hay que perder la calma. Hoy te cuento por qué pasa esto y cómo puedes solucionarlo.

La explicación de por qué tu potus tiene hojas pequeñas.

Te explico por qué las hojas de tu planta de potus son tan pequeñas

Si últimamente has observado las hojas de tu potus y notas que tienen un crecimiento más lento o que se estancan cuando llegan a cierta medida, no te alarmes. Las hojas y tallos de las plantas suelen indicar qué pasa en su interior, en sus raíces y profundidades.

Normalmente, cuando las hojas del potus o de las plantas de interior brotan y se quedan pequeñas, hay alguna necesidad desajustada o faltante de algo.

Las hojas pequeñas en la planta de potus se deben a la falta de iluminación. Si bien el potus no soporta el sol directo, sí necesita algo de luz indirecta para desarrollarse. Cuanto más iluminado esté el potus, más grandes serán las hojas nuevas.

Cómo cuidar una planta de potus

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie tropical, nativa del sudeste asiático y acostumbrada a los ambientes húmedos y calurosos, tirando a selváticos. Esta especie soporta bastante bien las adversidades climáticas, pero, como toda planta, tiene sus necesidades y límites.

Lo ideal es no colocar la maceta en espacios de la casa donde dé el sol directo y solo proporcionar el sol de la mañana filtrado por una cortina o ventana.

Busca un espacio húmedo para colocar tu planta de potus y evita los aires acondicionados o ventiladores que pueden resecar el ambiente. El baño es un espacio de la casa perfecto para el potus porque lo mantiene húmedo e iluminado sin necesidad de un riego constante del sustrato.

Al potus no le gusta el sol directo en sus hojas y tallos.

Revisa el drenaje de la maceta y la tierra para evitar que se acumule agua en las raíces de las plantas. Si las raíces se pudren, es muy complicado recuperar la planta o sanarla.

Puedes usar algunos productos naturales; por ejemplo, el café, las cáscaras de banana y el excremento de caballo pueden ser muy nutritivos para la planta.

Para reproducir una planta de potus, solo necesitas un frasco con agua para que las raíces crezcan y un esqueje o brazo joven de una planta ya crecida.

