Nahuel Gallo, el gendarme liberado en Venezuela: "Hacía mi bandera con jabón y me la rompían"

nahuel gallo conferencia de prensa

"En el Rodeo I habían personas de todas las nacionalidades y me han hecho saber que fui de los más pedidos. El Rodeo I no es un lugar bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica y que pasan cosas no muy gratas para contarlas por este medio. Hay 24 extranjeros más que esperan ser liberados, yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo en libertad", continuó.

"En el Rodeo I no te avisan que va a pasar ni a donde vas, es cuestión de días de incertidumbre, millones de pensamientos que uno no sabe que va a pasar día a día. Gracias a Dios, a mi fortaleza mental, a pensar en mi hijo que lo amo con toda mi vida, me mantuve fuerte", dijo.

Nahuel a los pocos minutos de comenzada la conferencia de prensa se puso a llorar y con la voz quebrada continuó: "Venezuela está en una supuesta transición, pero esos presos políticos que están ahí están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea, pero están esperando.

"He conocido muchísimo venezolanos, muchísimos me han ayudado, así sea con una media me han ayudado. Todos éramos extranjeros y no teníamos visita, no teníamos nada. Entonces, hablo por los 24 extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales, no los conozco, como les dije antes, pero no se olviden de ellos", afirmó.

nahuel gallo conferencia de prensa gendarmeria

"Yo sigo encerrado -continuó entre llantos-. Hasta que no liberen a los otros 24 estoy encerrado. No puedo hablar de las cosas que pasé. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que me hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo", dijo.

Luego, contó que hacía una bandera con jabones celestes y blancos. "Me la destruían pero la volvía a hacer", completó.

"Estoy muy contento de volver a mi patria", concluyó en una conferencia que duró poco más de 10 minutos.

Monteoliva celebró el regreso de Nahuel Gallo

La funcionaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, abrió la conferencia de prensa y expresó su satisfacción por la situación del militar y aseguró que su retorno generó alivio en el Gobierno. “Tener a Gallo es una alegría muy grande, que esté sano entero y en su casa”, sostuvo Monteoliva ante los medios.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, celebró el regreso y destacó el trabajo diplomático realizado por el gobierno nacional para lograr su liberación. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El gobierno nacional trabajó de manera incansable”, expresó durante la conferencia de prensa.

El funcionario remarcó que el Ejecutivo continuará con las gestiones por otros casos que siguen abiertos y aseguró que se mantendrán las negociaciones diplomáticas. “El gobierno argentino va a seguir trabajando para lograr la pronta liberación de Giuliani”, afirmó, sobre el otro argentino detenido en Venezuela.