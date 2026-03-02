Habló la suegra de Nahuel Gallo: el "te amo" desde El Rodeo y el rol inesperado de la AFA

nahuel-gallo-venezuela-patricia-bullrich-afa Nahuel Gallo ya llegó a la Argentina, tras las gestiones de la AFA.

Pero un día antes de la liberación, fue ella la que mantuvo una comunicación directa con el argentino detenido. A través de los muros, pudo escucharlo gritar: “Te amo y gracias”. Yalitza supo en ese instante que la excarcelación sería pronta.

Lo que no esperaba era que fuera la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) la que la lograría.

El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

Desde el interior de la prisión, otros presos políticos le confiaron –a los gritos- que Nahuel Gallo sería liberado este fin de semana. Lo que no sabían, ni Yalitza García ni su hija, es cómo se daría.

“Generalmente, cuando los sacan de El Rodeo, los llevan a otra delegación en Caracas y de ahí los entregan a las embajadas. Pensamos que ese sería el proceso y que Italia asumiría la responsabilidad”, reveló la mujer.

Sin embargo, la historia fue diferente y sorprendió hasta la propia familia. Quien estaba fuertemente negociando la salida del argentino –además de Italia y Estados Unidos- era la AFA. Y, por razones que aún se desconocen públicamente, lo logró.

“Yo no tuve conversación alguna con la AFA. No sé si mi hija. Solo sabía que la gente del fuero penal estaba coordinando con la embajada de Italia. Todo lo demás no lo supe”, confió García, aún sorprendida por cómo se dieron las circunstancias.

La liberación llegó tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La negociación fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Fútbol.

El futuro de Nahuel Gallo

“Cuando lo capturaron, se detuvo mi vida”, contó la venezolana, que a partir de aquel 8 de diciembre solo se ocupó de apoyar a su hija María, a su nieto Víctor y a buscar mecanismos para la liberación del argentino.

Nahuel Gallo - Aeropuerto Venezuela Nahuel Gallo, antes de partir a la Argentina.

La detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos fue otro momento clave: “Cuando se dio lo del 3 de enero, me sentí con más fortaleza y viajé a Caracas para presionar desde allí”, dijo.

Nahuel Gallo ya está en Argentina. En el país se reencontró con su esposa y comenzará a delinear su futuro. “Ahora, lo primordial es que se recupere. La familia respetará su decisión sobre dónde quiere vivir y qué quiere hacer”, cerró Yalitza García.