Encontraron muerta a una andinista que cayó 11 metros de un cerro en Uspallata

De todas formas, la búsqueda avanzó por tierra con personal de Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, la Patrulla de Rescate y personal de la Comisaría 23 de Uspallata.

Encontraron a la andinista sin vida

Alrededor de las 5 de este lunes personal de la Patrulla de Rescate llegó hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la andinista oriunda de Uspallata, quien habría caído de 11 metros de altura en el Cerro de la Cruz, el cual tiene una altura de 2.268 metros de altura sobre el nivel del mar.

andinista uspallata cerro de la cruz 3 El lugar donde quedó el cuerpo de la andinista era de muy difícil acceso. Foto: Gentileza

Allí mismo hicieron todo el procedimiento correspondiente, con conocimiento de la Justicia. Luego, levantaron el cuerpo de la andinista del lugar y comenzó el procedimiento para sacar a la víctima del lugar.