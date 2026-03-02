Un gran operativo se armó en la tarde del domingo en el Cerro de la Cruz, en Uspallata, en busca de una andinista de la zona que fue a caminar por allí, pero no regresaba. Luego de intensos rastrillajes con helicóptero, drones y personal a pie en la montaña, encontraron a la mujer sin vida. El operativo terminó cuando los rescatistas sacaron el cuerpo del lugar.
Encontraron muerta a una andinista que cayó 11 metros de un cerro en Uspallata
La alerta saltó alrededor de las 17 del domingo, cuando un familiar que tenía vinculado su celular con la ubicación de la mujer indicó que hacía rato no tenía movimiento y la última ubicación marcaba detrás del polvorín del Grupo de Artillería de Montaña 8, en Uspallata.
Personal de la Patrulla de Rescate hizo un sobrevuelo con el helicóptero de la Policía para tratar de encontrar a la víctima, pero los resultados fueron negativos. Además, la búsqueda se amplió con la Unidad Vant de dones, con los cuales también recorrieron la zona sin resultados.
De todas formas, la búsqueda avanzó por tierra con personal de Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, la Patrulla de Rescate y personal de la Comisaría 23 de Uspallata.
Alrededor de las 5 de este lunes personal de la Patrulla de Rescate llegó hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la andinista oriunda de Uspallata, quien habría caído de 11 metros de altura en el Cerro de la Cruz, el cual tiene una altura de 2.268 metros de altura sobre el nivel del mar.
Allí mismo hicieron todo el procedimiento correspondiente, con conocimiento de la Justicia. Luego, levantaron el cuerpo de la andinista del lugar y comenzó el procedimiento para sacar a la víctima del lugar.