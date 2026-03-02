Jubilados desaparecidos de Chubut: la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad por encontrarlos

jubilados-desaparecidos-chubut-pedro-kreder

Sin embargo, la efectividad de la recompensa es hoy motivo de debate. Según reveló Gabriela Kreder, hija de Pedro, la implementación del dinero generó un aluvión de alertas de supuestos avistamientos en distintos puntos de la región.

“Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Se corrobora todo: cámaras, rastrillajes en el sitio... pero en general es gente que cree verlos y no son ellos”, explicó con resignación. Hasta el momento, ninguna de estas comunicaciones ha permitido avanzar un centímetro en la localización de la pareja.

jubilados-desaparecidos-chubu-juana-moralest

Jubilados desaparecidos de Chubut: el video del último registro

Uno de los puntos clave de la investigación es el video de una cámara de seguridad captado el día de la desaparición en la zona de Caleta Córdova. En las imágenes se ve a la camioneta Toyota Hilux gris circulando con normalidad minutos antes de las 10 de la mañana. Según las pericias de la División de Investigaciones (Cibercrimen), en ese momento solo Pedro Kreder y Juana Morales estaban dentro del vehículo, sin señales de persecución ni de terceros.

Sin embargo, para la familia, lo que ocurrió con los jubilados desaparecidos después de que el vehículo fuera hallado empantanado en el Cañadón de Visser (Rocas Coloradas), es un enigma que la justicia no logra explicar. Gabriela Kreder ha sido contundente al rechazar la teoría del accidente:

Conocimiento del terreno: “Papá conocía la zona. Él sabía que era peligrosa y por eso nunca hubiera entrado ahí por voluntad propia”, enfatizó.

El escenario de la camioneta: El vehículo fue hallado cerrado con llave, con dinero, comida, agua y hasta un encendedor en su interior. “Cualquiera en su lugar habría intentado hacer fuego para señalizar su posición”, sostiene la hija.

jubilados-desaparecidos-chubut

Hipótesis y cabos sueltos sobre los jubilados desaparecidos

A pesar de que las pruebas de ADN en la camioneta no arrojaron rastros de otras personas, la familia pide no descartar la intervención de terceros. Existe un testimonio que sigue siendo un cabo suelto: un testigo que afirmó haber visto la camioneta saliendo de un basural con dos hombres a bordo, una versión que contradice la imagen de la pareja de jubilados transitando sola.

Actualmente, la causa permanece bajo la carátula de “Averiguación de paradero / Desaparición de persona”. Los operativos ya no son permanentes, sino que se activan bajo la modalidad de “datos concretos” que surgen, en gran medida, por el incentivo de la recompensa.

jubilados-desaparecidos-chubut-comodoro-rivadavia

Para los allegados de Pedro y Juana, la vida transcurre hoy en una vigilia constante ante el teléfono. Mientras el desierto patagónico sigue sin devolver una sola prenda o pertenencia, la esperanza radica en que la recompensa de 10 millones de pesos finalmente tiente a alguien que sepa la verdad y se anime a hablar.