Brinco: los resultados del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

00 - 05 - 06 - 27 - 33 - 39

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 1 de marzo

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $301.816.953,57

TRADICIONAL 2º premio, 9 ganadores $628.379,52

TRADICIONAL 3º premio, 495 ganadores $3.770,28

TRADICIONAL 4º premio, 6.140 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $3.533.525,69

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21