De adolescente asesino a preso indomable, así se construyó el historial del Tanga Gómez dentro de la cárcel

omar el tanga gomez preso peligroso El Tanga Gómez es uno de los presos más peligrosos que tiene el Servicio Penitenciario de Mendoza.

En 2004 la Justicia le unificó las penas tras sumar otra causa por robo agravado y evasión. Tenía que cumplir 20 años preso y podría recuperar la libertad en 2021.

Todo ese panorama cambió cuando el juez Eduardo Mathus le dio el beneficio de salidas transitorias en noviembre de 2011. Ese diciembre fue trasladado al penal de baja complejidad Gustavo André, en Lavalle, donde las medidas de seguridad eran mucho menores.

Eduardo Mathus fue requerido por el órgano legislativo que sigue las políticas de seguridad de la provincia. El entonces juez Eduardo Mathus fue quien le dio el beneficio de salidas transitorias al Tanga Gómez 10 años antes del cumplimiento de su condena.

Tenía 10 horas semanales para salir, pero sobre su espalda pesaba regresar al encierro cada vez que respiraba un poco de libertad. Aguantó hasta el 21 de enero de 2012, cuando salió, pero no regresó.

El Tanga Gómez, uno de los presos más indomables

Su apodo resonó en todos los medios de comunicación de Mendoza desde el 9 de marzo de 2022, tras el cobarde crimen de Matías Quiroga, de 21 años, quien fue asesinado de un solo disparo por parte de un grupo de delincuentes que escapaba de un intento de asalto que había salido muy mal en la Bolsa de Comercio que funcionaba en el hipermercado Carrefour de calle San Martín, de Godoy Cruz.

El joven circulaba en el auto de su mamá por calle Guido Spano, de Godoy Cruz, donde al menos 3 personas le dispararon con una PA3. Lo bajaron, lo dejaron tirado en la calle y escaparon en el vehículo. El chico murió en el lugar, según confirmaron los médicos de una ambulancia que lo asistieron. No tuvo chances de nada. Su familia tampoco.

asesinatos en mendoza matias quiroga 7.jpg Matías Quiroga tenía 21 años, estudiaba, era deportista y estaba de novio. El disparo que recibió entró por uno de sus hombros y le atravesó el corazón y los pulmones. No tuvo chances.

A las pocas horas del crimen, el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, confirmó el nombre de uno de los integrantes de la banda que intentó cometer el atraco fallido. Omar Alexander Gómez Cortez, El Tanga, un preso con una dura condena por homicidio que imponía temor por su gran contextura física.

Lo identificaron por una sola huella que hallaron los pesquisas en la camioneta que había usado la banda en el estacionamiento del hipermercado.

Matías Quiroga 2.jpg El nombre de Omar El Tanga Gómez se conoció tras el frustrado asalto a un camión blindado que iba a la Bolsa de Comercio en el híper Carrefour de Godoy Cruz.

A partir de allí su búsqueda, y la de los demás integrantes de la banda que habían escapado, se convirtió en una carrera a contrarreloj para los investigadores. Había mucha presión social y política por resolver el caso y atrapar a los responsables.

Otros cómplices de la banda habían quedado heridos en el estacionamiento del hipermercado tras un impresionante tiroteo con los empleados del camión blindado al que querían asaltar.

"Yo no me voy a entregar ¿vos sabés lo que es estar preso? Ya estuve preso más de 10 años y aguanté muchas cosas", le dijo el Tanga Gómez desde la absoluta clandestinidad a esta periodista que logró contactarse con él por teléfono mientras era buscado en toda la provincia.

omar el tanga gomez preso peligroso 2 El Tanga Gómez estuvo prófugo durante un mes, hasta que en abril de 2012 fue capturado y regresó al penal.

Intentó de todas las maneras posibles despegarse del asalto y mucho más del crimen de Matías Quiroga poniéndose en un rol de víctima: "Dicen que yo estaba en el asalto al blindado, dicen que yo le disparé al muchacho ese y salen fotos mías en la tele también. Dicen que hay una huella mía en la camioneta, yo no sabía....si hay una huella la deben haber transportado". Además, negó reiteradas veces haber matado al muchacho.

En abril de ese año fue capturado en un amplio operativo policial. Estaba escondido en una casa de Luján junto con uno de sus cómplices. Se había teñido el pelo para evitar ser reconocido, pero su gran altura era una característica que no pasaba desapercibida.

tanga gómez 2.jpg Omar El Tanga Gómez está preso desde que era menor de edad. Fue condenado por homicidio y tentativa de homicidio, pero luego le dieron salidas transitorias. Se fugó y mató a Matías Quiroga.

En 2014 la Justicia lo condenó a prisión perpetua por ser partícipe necesario del homicidio de Matías Quiroga.

Historial de sanciones de El Tanga Gómez

Desde que quedó preso tras el crimen de Quiroga no volvió a salir de la cárcel Almafuerte, pero eso no fue un impedimento para sumar más delitos a su extenso violento y sanguinario prontuario. "Perdido por perdido" acumuló riñas con otros internos hasta organizar un motín y tomar de rehén a un penitenciario y a un docente.

Omar "El Tanga" Gómez está sindicado como el presunto asesino de Matías Quiroga, aunque la Justicia aún no determina con claridad si fue él el que disparó.

Tiene un largo listado de sanciones por faltas medias y graves. Algunas de ellas son:

Agresiones y violencia: Tiene múltiples sanciones por agredir físicamente a otros internos y, en ocasiones, por retener o agredir a personal penitenciario .

Tiene múltiples sanciones por a otros internos y, en ocasiones, por retener o agredir a personal . Elementos prohibidos: Se hallaron varias veces elementos punzocortantes como chuzas, además de celulares en su poder.

Se hallaron varias veces como chuzas, además de en su poder. Fugas e incumplimientos: Cuenta con sanciones por intentar escapar de sectores de admisión de la cárcel y por dañar sistemas de seguridad como candados.

Cuenta con sanciones por de sectores de admisión de la cárcel y por dañar sistemas de seguridad como candados. Alteración del orden: Posee sanciones recurrentes por incitar a revueltas , insultar al personal, desobedecer órdenes directas y provocar daños en los lugares de alojamiento.

Posee sanciones recurrentes por incitar a , insultar al personal, desobedecer órdenes directas y provocar en los lugares de alojamiento. Autolesiones: El historial refleja varios incidentes donde el Tanga Gómez se autolesionó y tuvo que ser asistido.

Además, sus calificaciones de conducta desde el 2013 su nota más alta es "regular" y de ahí le siguen "mala" y "pésima". Los informes penales indican que es un preso con dificultades persistentes para acatar las normas de convivencia, lo que provocó su retroceso constante en las fases de tratamiento.

Con esta ametralladora PA3 asesinaron a Matías Quiroga, según el ministro Aranda. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad. Según la Justicia, esa fue la PA3 que utilizaron para asesinar a Matías Quiroga el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz.

En mayo del 2023 protagonizó un motín, el junto a otros 3 reos peligrosos armados con chuzas tomaron como rehén a un penitenciario de 50 años y a un profesor de 33 años. Les advirtieron que no hicieran nada bajo la amenaza de sacarles "los pulmones y los ojos". El motín duró 5 horas. En octubre de 2025 fueron condenados a 10 años.

Desde octubre de 2024 trabajaba como fajinero en su sector de alojamiento, es decir era uno de los que mantenía la limpieza del Módulo 4. El objetivo es que el Servicio Penitenciario tenga algo de confianza sobre él, aunque una vez más, intentó usarlo para sacar provecho, ya que sabe que nunca saldrá en libertad.

Más que el Tanga Gómez, la culpa es del ex juez Eduardo Mathus

"Me da pánico que este hombre salga porque no sabe hacer otra cosa más que matar y tiene un resentimiento muy grande en su interior. Las víctimas del delito seguimos siendo presos de los asesinos. La vida nos golpeó y nos sigue golpeando", expresó María Inés Ortiz, la madre de Matías Quiroga, en referencia al asesino de su hijo tras enterarse que planeaba fugarse de la cárcel Almafuerte.

asesinatos en mendoza matias quiroga 2.jpg María Inés Ortiz junto a su hijo Matías Quiroga.

"Pienso los mismo desde que mataron a Matías. El Tanga Gómez es un instrumento, los asesinos son enfermos que están manipulados por otras personas, como por ejemplo el ex juez Eduardo Mathus que lo liberó 10 años antes por alguna razón. Entran las armas a la cárcel porque alguien lo permite. Lo que hay que hacer es limpiar la corrupción que hay arriba de los presos. Hay un manejo especial que nosotros como seres humanos comunes no entendemos", señaló Ortiz a Diario UNO.

Agregó: "Sobre el Tanga Gómez siento que es una persona enferma que mata gente. No le importa el prójimo, no existe más nada que él. Se ofendió una vez que dije esto y cuestionó 'con qué cara voy a mirar a mis hijos si esta señora dijo que soy un enfermo'. Lo tuve sentado un mes en el juicio y me decía: 'Yo no fui, yo no fui'".

María Inés Ortiz, madre de Matías Quiroga, habló al finalizar el juicio. Foto: Nicolás Bodón/ Diario UNO En 2014 María Inés Ortiz estuvo todos los días en el juicio por el asesinato a su hijo Matías, y estuvo durante ese tiempo cara a cara del Tanga Gómez.

"El peor sentimiento que tengo es hacia los poderes, como el ex juez Mathus, que le pedí por favor que me diera una audiencia para que me explicara por qué dejó salir al Tanga Gómez cuando los informes psicológicos no permitían, y nunca me atendió. Pedimos el Jury, pero tampoco se lo hicieron", sostuvo la madre del joven asesinado en 2012.

A pesar del paso de los años, ya casi 14, María Inés todavía espera sentarse cara a cara con el ex juez que liberó a Omar Gómez: "Sentarme con el Tanga Gómez no tiene sentido porque es un instrumento. Yo quiero sentarme con Mathus que lo dejó salir, que está jubilado por depresión después de lo de Matías". Planteó que ante el primer delito que un preso peligroso comete bajo beneficios de salidas, el juez que lo permitió es el primero que debe ir a la cárcel.

Matías Quiroga.jpg Matías Quiroga era el mayor de dos hermanos. Tras su asesinato, sus padres comenzaron una lucha para conseguir Justicia.

"Mathus nunca se se imaginó que se iba a encontrar con un padre como el Oso Quiroga -padre de Matías- que va a morir peleando por la muerte de su hijo. El ex juez no dio la cara nunca más en ningún lado, y no la va a dar porque no le conviene, porque no tiene explicaciones por qué lo dejó salir. Lo que más quiero en mi vida es tenerlo enfrente para que me diga sus argumentos", añadió la mujer que se aferró a la lucha por Justicia tras el crimen de su hijo.

El odio que crece y dura toda la vida

Osvaldo Oso Quiroga, padre de Matías, fue una de las caras más visibles tras el crimen de su hijo al encabezar marchas del dolor por las calles de Mendoza en busca de Justicia, pero también para mejorar y cambiar leyes para que presos peligrosos paguen sus crímenes sin beneficios.

Dijo que de ninguna manera se sorprendió al enterarse que el Tanga Gómez planeaba fugarse: "Esto es una muestra más de que el Estado no puede, no sabe, no quiere. Y no me sorprende, me da bronca. Pero él ya tendrá su castigo, tiene muchos años para estar encerrado y todas estas cosas le imposibilitan cualquier tipo de beneficio".

Osvaldo Quiroga, padre de Matías. Foto: Nicolás Bordón/ Diario UNO Durante mucho tiempo Osvaldo Oso Quiroga recorrió los pasillos de Casa de Gobierno, de la Legislatura y de tribunales, además de encabezar las marchas en nombre de su hijo.

Sostuvo: "Estos ratas encerrados están metiendo armas para poder fugarse. Y la cárcel de Almafuerte no es inexpugnable, porque se sale de una sola forma: a sangre y fuego, que es como estos tipos se criaron. Van a caer en el intento y no les importa nada".

"No se supera nunca, te lo vas a llevar hasta la otra vida cuando te lo vuelvas a encontrar y tengas ese abrazo. ¿Cómo se sigue? Como se puede. Yo me aferré a Tomás, el hermano de Matías, y es el motivo que me siguió inspirando y por el cual seguir. Él ya es grande, ya es médico, ya hizo su vida, y ahí es donde los viejos nos ponemos peligrosos para el sistema. Cuando ya perdemos el horizonte de la posibilidad de edificar cosas, cuando ya creemos que llegamos a un determinado momento de la vida, estas cosas que nunca superamos y que lo único que se incrementa es el odio", describió a Radio Nihuil el Oso Quiroga sobre estos 14 años sin Matías.

asesinatos en mendoza matias quiroga 4.jpg Matías Quiroga fue asesinado de un disparo por el Tanga Gómez y otros cómplices, quienes lo único que buscaban era robar su auto para escapar de Godoy Cruz.

El dolor y el odio por lo ocurrido aquella tarde del 9 de marzo de 2012 no se va: "Te revictimizás vos solo toda la vida. Te matan a un hijo y el odio te dura toda la vida. Yo fui a misa, transité todos los psiquiatras, y psicólogos, hice todo lo que había para hacer y no se me fue nunca, nunca. El odio lo único que hace es crecer".