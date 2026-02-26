Removieron a jefes de 3 pabellones de Almafuerte mientras investigan responsabilidades por la fuga frustada

internos fuga almafuerte carcel El traslado de los presos.

En paralelo, el SP ultima las pruebas técnicas para la activación de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de que queden habilitadas de manera inmediata, ya que se supo que los internos iban a aprovechar que no habían cámaras para su plan de fuga.

La investigación continúa tanto respecto de los internos involucrados en la frustrada maniobra como en el plano interno del Servicio Penitenciario. Mientras no haya definiciones concluyentes, las autoridades sostienen que las decisiones adoptadas apuntan a fortalecer los controles y blindar el funcionamiento institucional.

Los 7 internos siguen en encierro estricto

Los 7 internos involucrados en la maniobra permanecen alojados en el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el nivel más severo del sistema penitenciario provincial. Allí cumplen un esquema de encarcelamiento estricto de 24 horas, en celdas individuales y sin contacto con el resto de la población penal.

El régimen implica aislamiento permanente, monitoreo continuo y control reforzado. No existe interacción con otros internos y el seguimiento es constante.

El MAP es un dispositivo excepcional que se aplica a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, por su influencia sobre otros detenidos o por la posibilidad de organizar o dirigir conductas delictivas desde el encierro. Funciona en el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, en Cacheuta.

traslado presos intento de fuga almafuerte 2 Los 7 presos siguen en encierro estricto.

Quiénes son los 7 internos que planeaban fugarse de Almafuerte

Los internos sospechados de idear el plan de fuga son reconocidos en Mendoza por crímenes aberrantes que marcaron la historia policial del último tiempo.

Omar El tanga Gómez, el principal sopechoso del homicidio de Matías Quiroga (21). Omar el Tanga Gómez está condenado por el homicidio de Matías Quiroga.

Uno de los más reconocidos es Omar el Tanga Gómez, condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz. El delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna.

Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.

Cristian Pirincho Tapia y su hermano Jordan Poroto Tapia, fueron condenados en el 2016 por el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 25 años, ocurrido en el Hospital Perrupato el 14 de febrero de 2015.

En la mira. Bustos, Carnevalini y Jordán, y Pirincho Tapia. José Bustos Silva, de suéter negro a rayas, y los hermanos Jordan y Cristian Tapia de campera azul y amarilla. Están presos tras la condena por el crimen del policía Jonathan Funes.

El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes, su hermano Poroto con otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lo mataron de un balazo para ayudar a escapar al detenido.

Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.

El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar para del Polo Judicial 13 de septiembre de 2023.

Hugo Arredondo 4.jpg Hugo Arredondo sigue preso tras atacar a la fiscal de homicidios Claudia Ríos en un juicio en el 2023.

Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.

César Pallerez Pizarro condenado almafuerte César Pallerez Pizarro, conocido como el Lagartija, fue condenado por el crimen de un policía en Tunuyán en el 2008.