El Servicio Penitenciario (SP) cambió a los jefes de módulo de 3 pabellones en el Complejo Penitenciario Almafuerte I luego de que se descubriera un plan de fuga de 7 peligrosos presos que presuntamente se iban a escapar durante la Vendimia.
Removieron a jefes de 3 pabellones de Almafuerte mientras investigan responsabilidades por la fuga frustada
Ocurrió tras frustrarse una fuga de 7 presos. Desde Seguridad aclararon que es "resguardo institucional" y no implica conclusiones anticipadas
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que las modificaciones no implican "conclusiones anticipadas", sino que forman parte de "un esquema de resguardo institucional orientado a garantizar la seguridad interna del establecimiento, preservar evidencia y asegurar la transparencia de la investigación en curso".
Los cambios son para los módulos 1, 2 y 4 y la medida ya fue formalizada mientras se desarrollan las actuaciones administrativas que determinarán si hubo responsabilidad o no de algún penitenciario.
En paralelo, el SP ultima las pruebas técnicas para la activación de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de que queden habilitadas de manera inmediata, ya que se supo que los internos iban a aprovechar que no habían cámaras para su plan de fuga.
La investigación continúa tanto respecto de los internos involucrados en la frustrada maniobra como en el plano interno del Servicio Penitenciario. Mientras no haya definiciones concluyentes, las autoridades sostienen que las decisiones adoptadas apuntan a fortalecer los controles y blindar el funcionamiento institucional.
Los 7 internos siguen en encierro estricto
Los 7 internos involucrados en la maniobra permanecen alojados en el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el nivel más severo del sistema penitenciario provincial. Allí cumplen un esquema de encarcelamiento estricto de 24 horas, en celdas individuales y sin contacto con el resto de la población penal.
El régimen implica aislamiento permanente, monitoreo continuo y control reforzado. No existe interacción con otros internos y el seguimiento es constante.
El MAP es un dispositivo excepcional que se aplica a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, por su influencia sobre otros detenidos o por la posibilidad de organizar o dirigir conductas delictivas desde el encierro. Funciona en el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, en Cacheuta.
Quiénes son los 7 internos que planeaban fugarse de Almafuerte
Los internos sospechados de idear el plan de fuga son reconocidos en Mendoza por crímenes aberrantes que marcaron la historia policial del último tiempo.
- Uno de los más reconocidos es Omar el Tanga Gómez, condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz. El delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna.
Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.
- Cristian Pirincho Tapia y su hermano Jordan Poroto Tapia, fueron condenados en el 2016 por el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 25 años, ocurrido en el Hospital Perrupato el 14 de febrero de 2015.
El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes, su hermano Poroto con otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lo mataron de un balazo para ayudar a escapar al detenido.
Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.
- El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar para del Polo Judicial 13 de septiembre de 2023.
Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.
- César Pallerez Pizarro, alias el Lagartija, fue condenado por asesinar al policía Pedro Chávez, quien pertenecía a Bomberos de Tunuyán. Ocurrió en abril del 2008, cuando el condenado junto a un grupo de personas entraron a su casa y lo golpearon hasta matarlo.
- Por último, Kevin Guerrero fue condenado en 2021 por el femicidio de Norma Carleti, en el que también fueron encontrados culpables el marido de la víctima, Leonardo Hisa, pero también el hermano de Kevin y su padre.