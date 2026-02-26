Inicio Policiales Almafuerte
Removieron a jefes de 3 pabellones de Almafuerte mientras investigan responsabilidades por la fuga frustada

Ocurrió tras frustrarse una fuga de 7 presos. Desde Seguridad aclararon que es "resguardo institucional" y no implica conclusiones anticipadas

Removieron a 3 jefes de pabellones en el Complejo Penitenciario Almafuerte.

El Servicio Penitenciario (SP) cambió a los jefes de módulo de 3 pabellones en el Complejo Penitenciario Almafuerte I luego de que se descubriera un plan de fuga de 7 peligrosos presos que presuntamente se iban a escapar durante la Vendimia.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que las modificaciones no implican "conclusiones anticipadas", sino que forman parte de "un esquema de resguardo institucional orientado a garantizar la seguridad interna del establecimiento, preservar evidencia y asegurar la transparencia de la investigación en curso".

Los cambios son para los módulos 1, 2 y 4 y la medida ya fue formalizada mientras se desarrollan las actuaciones administrativas que determinarán si hubo responsabilidad o no de algún penitenciario.

internos fuga almafuerte carcel
El traslado de los presos.

En paralelo, el SP ultima las pruebas técnicas para la activación de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de que queden habilitadas de manera inmediata, ya que se supo que los internos iban a aprovechar que no habían cámaras para su plan de fuga.

La investigación continúa tanto respecto de los internos involucrados en la frustrada maniobra como en el plano interno del Servicio Penitenciario. Mientras no haya definiciones concluyentes, las autoridades sostienen que las decisiones adoptadas apuntan a fortalecer los controles y blindar el funcionamiento institucional.

Los 7 internos siguen en encierro estricto

Los 7 internos involucrados en la maniobra permanecen alojados en el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el nivel más severo del sistema penitenciario provincial. Allí cumplen un esquema de encarcelamiento estricto de 24 horas, en celdas individuales y sin contacto con el resto de la población penal.

El régimen implica aislamiento permanente, monitoreo continuo y control reforzado. No existe interacción con otros internos y el seguimiento es constante.

El MAP es un dispositivo excepcional que se aplica a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, por su influencia sobre otros detenidos o por la posibilidad de organizar o dirigir conductas delictivas desde el encierro. Funciona en el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, en Cacheuta.

traslado presos intento de fuga almafuerte 2
Los 7 presos siguen en encierro estricto.

Quiénes son los 7 internos que planeaban fugarse de Almafuerte

Los internos sospechados de idear el plan de fuga son reconocidos en Mendoza por crímenes aberrantes que marcaron la historia policial del último tiempo.

Omar El tanga Gómez, el principal sopechoso del homicidio de Matías Quiroga (21).
Omar el Tanga Gómez está condenado por el homicidio de Matías Quiroga.

  • Uno de los más reconocidos es Omar el Tanga Gómez, condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz. El delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna.

Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.

En la mira. Bustos, Carnevalini y Jordán, y Pirincho Tapia.
José Bustos Silva, de suéter negro a rayas, y los hermanos Jordan y Cristian Tapia de campera azul y amarilla. Están presos tras la condena por el crimen del policía Jonathan Funes.

El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes, su hermano Poroto con otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lo mataron de un balazo para ayudar a escapar al detenido.

Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.

  • El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar para del Polo Judicial 13 de septiembre de 2023.
Hugo Arredondo 4.jpg
Hugo Arredondo sigue preso tras atacar a la fiscal de homicidios Claudia Ríos en un juicio en el 2023.

Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.

César Pallerez Pizarro condenado almafuerte
César Pallerez Pizarro, conocido como el Lagartija, fue condenado por el crimen de un policía en Tunuyán en el 2008.

  • César Pallerez Pizarro, alias el Lagartija, fue condenado por asesinar al policía Pedro Chávez, quien pertenecía a Bomberos de Tunuyán. Ocurrió en abril del 2008, cuando el condenado junto a un grupo de personas entraron a su casa y lo golpearon hasta matarlo.
  • Por último, Kevin Guerrero fue condenado en 2021 por el femicidio de Norma Carleti, en el que también fueron encontrados culpables el marido de la víctima, Leonardo Hisa, pero también el hermano de Kevin y su padre.

