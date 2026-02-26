En un nuevo episodio de violencia familiar que es investigado por la Justicia, un hombre se suicidó luego de asesinar a su pareja y a su hijo de 13 años en su vivienda, y de acuerdo a las primeras investigaciones, la policía ingresó a la pripiedad luego de un llamado de la hermana del asesino ante la falta de respuestas a los llamados.
Violencia familiar: un hombre asesinó a su pareja y a su hijo, y luego se suicidó
En un violento episodio de violencia familiar, un hombre asesinó a balazos a su mujer y a su hijo de 13 años, y luego se suicidó. El agresor sufría problemas psiquiátricos.
El trágico incidente ocurrió en las últimas de este jueves, en la vivienda familiar situada en la calle Carhué 5435, de la localidad de Caseros, en el partido de Tres de Febrero. Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al teléfono de emergencias 911, encontraron el cuerpo del hombre, identificado como Ricardo Benítez, de 51 años y a su pareja, Angélica Molina, en la habitación matrimonal.
Mientras que muy cerca, en otro ambiente de la casa, estaba el cuerpo del hijo de ambos, Lionel Ricardo Benítez, de 13 años. Fuentes de la investigación, indicaron que todos presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego, aunque la secuencia de los hechos y la mecánica de muerte serán determinadas a partir de las autopsias que se realizarán en las próximas horas.
Mientras, la hermana del asesino, Érica Yohana Benítez, declaró ante los efectivos policiales que llegaron a la casa, que intentó comunicarse durante varias horas sin éxito con su familiar, y por eso llamó al teléfono de emergencias.
Además, la mujer precisó que su hermano atravesaba problemas psiquiátricos y se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año, mientras que tampoco se registraban denuncias previas por posibles agresiones. Más allá de ese dato, algunos vecinos afirmaron que el hombre era muy violento, que golpeaba a su mujer con objetos contundentes, que también trataba mal a su hijo y le gritaba mucho.
Las pericias en el lugar de la tragedia determinaron que los tres murieron por heridas de arma de fuego, según revelaron fuentes de la investigación. Sdemás revelaron que la vivienda no presentaba signos de violencia.
La Fiscalía interviniente solicitó la presencia de peritos de la Policía Científica para el análisis de evidencia en la escena y determinar de manera preliminar las heridas que presentaban las vícvtimas y el asesino. En principio la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.
El caso se encuentra a cargo de la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín, quien ordenó la toma de testimonios a otros familiares y vecinos de las víctimas para tratar de establecer las causas de la tragedia.