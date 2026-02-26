Violencia familiar: un hombre asesinó a su pareja y a su hijo, y luego se suicidó.

Femicidio crimen policías

Mientras, la hermana del asesino, Érica Yohana Benítez, declaró ante los efectivos policiales que llegaron a la casa, que intentó comunicarse durante varias horas sin éxito con su familiar, y por eso llamó al teléfono de emergencias.

Además, la mujer precisó que su hermano atravesaba problemas psiquiátricos y se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año, mientras que tampoco se registraban denuncias previas por posibles agresiones. Más allá de ese dato, algunos vecinos afirmaron que el hombre era muy violento, que golpeaba a su mujer con objetos contundentes, que también trataba mal a su hijo y le gritaba mucho.

Las pericias en el lugar de la tragedia determinaron que los tres murieron por heridas de arma de fuego, según revelaron fuentes de la investigación. Sdemás revelaron que la vivienda no presentaba signos de violencia.

Femicidio crimen pericias

La Fiscalía interviniente solicitó la presencia de peritos de la Policía Científica para el análisis de evidencia en la escena y determinar de manera preliminar las heridas que presentaban las vícvtimas y el asesino. En principio la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín, quien ordenó la toma de testimonios a otros familiares y vecinos de las víctimas para tratar de establecer las causas de la tragedia.