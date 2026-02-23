Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer en un descampado y detuvieron a su pareja.

Femicidio mujer policías

Al conocerse los resultados preliminares de la autopsia, la Justicia ordenó que su pareja fuera arrestada, ya que se confirmó que la mujer había muerto por asfixia mecánica por compresión en el cuello.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 3ª se presentaron en el terreno baldío tras la denuncia y allí estaba la pareja de la mujer, un hombre identificado como Román Darío Gómez, de 48 años. Al entrevistarlo, les comentó a los policías que había encontrado a la mujer sin vida. El sospechoso aseguró que había salido sola de la casa cerca de las cinco de la tarde y salió a buscarla porque se había retirado en estado de ebriedad.

En su primera declaración, el hombre aseguró que ambos residían a unas 20 cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo de Del Luca. En ese momento, al ser revisado por peritos de Policía Científica, no se detectaron lesiones visibles en el cuerpo de la mujer, por lo que la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

Sin embargo, el sábado, una vez realizado el examen por parte de los forenses, se logró determinar que la mujer fue asfixiada de manera intencional, lo que descartó la hipótesis de una muerte natural. Además, testigos que fueron entrevistados por la Fiscalía, indicaron que la mujer sufría violencia de género.

Con esta información en su poder, la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la Fiscalía Nº 4 de Mar del Plata, dispuso la recaratulación del expediente como "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género".

Femicidio mujer descampado

Por orden la Fiscalía, una comisión policial detuvo a Gómez, al ser considerado como principal sospechoso de femicidio, en su domicilio de la calle Monseñor de Andrea al 3300 y una vez completada la documentación de rutina, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Una vez realizado el procedimiento, los investigadores resguardaron la vivienda y secuestraron elementos considerados de interés para la causa. El detenido se negó a declarar en la tarde este lunes, mientras que la fiscalía continúa con las medidas de prueba para avanzar con la causa.