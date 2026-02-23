Brutal femicidio: una mujer fue asesinada de 10 puñaladas y por el crimen un joven fue detenido.

Ezeiza crimen apresado El joven que presuntamente atacó a la mujer en el barrio La Unión de Ezeiza fue detenido a pocas cuadras del lugar del crimen.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer, madre de una niña de 3 años, se encontraba tendida en la calle, boca abajo y ensangrentada, con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo y un corte profundo en el cuello, lo que le habría provocado la muerte en forma inmediata.

Una vez que el hecho fue comunicado a las autoridades judiciales, la escena del violento crimen fue preservada para las pericias de Policía Científica, mientras los investigadores desplegaron un operativo para analizar imágenes de las cámaras de seguridad municipales y privadas.

En ese sentido, los investigadores lograron reunir pruebas fundamentales para avanzar en la causa, ya que un video mostraba a la víctima caminando minutos antes de ser asesinada y otro captó los gritos desesperados de la joven en plena noche mientras era atacada.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, el cuerpo de Malena presentaba múltiples heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca, todas provocadas desde atrás por el femicida.

Una vez individualizado el atacante, efectivos de la SubDDI Ezeiza y la DDI Lomas de Zamora realizaron un allanamiento en la madrugada de este lunes, en una vivienda situada en Juan Bautista Alberdi al 100, a pocas cuadras de donde ocurrió el crimen.

En ese lugar fue detenido Nahuel Lau de Hoz, un joven de 22 años que, según los peritos, presentaría problemas psiquiátricos y sería el presunto autor del femicidio. Es que los videos analizados por los investigadores lo ubicaron corriendo en cercanías de la escena luego del asesinato.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron además ropa que el acusado habría utilizado durante el ataque (ya lavadas y tendidas para secar), un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos, uno de los cuales sería el arma homicida.

El joven quedó detenido en una comisaría del partido de Ezeiza, a la espera de una decisión de la Justicia que analiza las circunstancias en que se produjo el brutal femicidio.

La enfermera se robó el celular

Curiosamente, el caso de femicidio, sumó un insólito capítulo cuando la policía bonaerense que actuaba en el operativo, detectó que el celular de la víctima emitía señal desde la Base de Salud N° 4 de Ezeiza.

Inmediatamente se trasladaron a ese centro sanitario, donde encontraron el teléfono oculto en un arbusto cerca de la ambulancia que había asistido a la joven asesinada.

Luego de algunas averiguaciones relacionadas al robo del dispositivo, fue detenida Cristina Elizabeth Torres, una enfermera de 54 años que había concurrido en una ambulancia al lugar del crimen para brindar asistencia. La mujer quedó imputada por el robo del celular de Maidana.

La investigación del violento hecho, quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de Ezeiza, especializada en Violencia Familiar y de Género, y se informó que hasta el momento, no se logró establecer el móvil del ataque.